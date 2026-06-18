Fòrum del Mediterrani
Coronas reivindica un progrés que no deixi enrere els més vulnerables
El director general de la Fundació La Caixa recorda que el Mare Nostrum "no va prosperar alçant murs, sinó que ho va fer obrint rutes"
Albert Martín
"Hay que recordar hacia mañana". Aquesta cita de Federico García Lorca va servir al director general de la Fundació La Caixa, Josep Maria Coronas, per demanar que la regió Mediterrània continuï generant esperança i que se situï com una autèntica "màquina de fabricar civilització".
El directiu de La Caixa va ser el segon a prendre la paraula en la jornada inaugural del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, després del president de Prensa Ibérica, Javier Moll. Coronas va voler reivindicar que la iniciativa de la celebració d’aquestes jornades "respon a una intuïció personal" del mateix Moll i del president de La Caixa, Isidre Fainé. "El Fòrum està contribuint a construir una societat millor, que és la raó de ser i l’ànima de La Caixa", no va dubtar a apuntar.
En un discurs de marcada vocació social, el primer executiu de la Fundació La Caixa va recordar que va ser a la capital catalana on va sorgir el Procés de Barcelona el 1995, amb la Declaració de Barcelona, en què la Unió Europea i 12 països del sud del Mediterrani es proposaven convertir el Mediterrani en un espai comú de pau, estabilitat i prosperitat. Coronas va rememorar el compromís aconseguit aleshores de treballar per "la pau, l’estabilitat, la cooperació, la multilateralitat, la solidaritat, el diàleg, la dignitat de les persones i els drets humans".
Context convuls
En aquest sentit, Coronas va voler reivindicar un progrés que no deixi enrere els més desafavorits. "Si hi ha futur, serà perquè el construïm conjuntament", va dir, recordant un context "convuls, de desigualtat, crisi climàtica i falta d’oportunitats per a milions de joves". "A La Caixa creiem en el poder de la igualtat, l’educació, la ciència i la cultura per construir societats més resilients", va explicar des de l’auditori de CosmoCaixa.
El director general de la fundació privada més gran d’Espanya va avisar que no hi haurà estabilitat al Mediterrani "si milions de persones pensen que no hi ha futur" i va fer una crida a renovar l’ambició mediterrània per defensar la convivència davant la polarització: "El Mediterrani no va prosperar alçant murs, sinó obrint rutes".
Coronas va tancar el seu discurs amb una crida a l’esperança i una cita del filòsof Francesc Torralba: "Actuem moguts per l’esperança; l’esperança és la confiança projectada cap al futur".
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