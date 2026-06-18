III Fòrum Mediterrani
La Mediterrània avança cap a un turisme que controli els fluxos: «El sector pot créixer, però no als mateixos llocs ni en les mateixes dates»
L’objectiu del nou model ha de ser que «els residents percebin que el turisme millora la seva vida quotidiana i genera oportunitats al territori on viuen»
María Jesús Ibáñez
El canvi del model turístic va començar fa anys a la Mediterrània, però en els darrers temps, amb els problemes sorgits al voltant de l’habitatge, l’impacte dels visitants sobre el medi ambient i la proliferació de queixes veïnals per les dificultats de convivència, aquesta transformació s’ha accelerat.
Com? Amb administracions que han regulat els pisos turístics, han limitat el trànsit de vehicles o han arribat a acords amb les plataformes de reserva d’allotjaments.
«L’adaptació del sector turístic a les noves situacions és un fet històric, s’ha produït de manera constant, i ara ens trobem en un moment en què el turisme ja no és prêt-à-porter, sinó alta costura, com un vestit fet a mida», ha afirmat Rosario Sánchez, secretària d’Estat de Turisme.
Sánchez ha participat aquest dijous en una taula de debat titulada «Reinventar el turisme: entre el creixement i la sostenibilitat», celebrada en el marc del III Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, organitzat pel grup editorial Prensa Ibérica en col·laboració amb La Caixa.
Juntament amb la secretària d’Estat hi han participat la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé; el president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí; la directora general de Booking per a Europa Occidental, Mireia Prieto, i el director del sector de l’aviació de Moeve, Álvaro Macarro. La sessió ha estat moderada per Cristina Martín, directora del Diario de Ibiza.
Un turisme viable per al territori
Rosario Sánchez ha defensat que les polítiques turístiques impulsades pels ajuntaments, les comunitats autònomes i també pels agents del sector privat han de tenir un objectiu clar:
«Que els residents percebin que el turisme millora la seva vida quotidiana i genera oportunitats al territori on viuen.»
La secretària d’Estat també ha remarcat que el futur del sector passa per compatibilitzar el creixement amb la sostenibilitat, controlant millor els fluxos de visitants i evitant la concentració excessiva en determinats espais i períodes de l’any.
En aquest sentit, la idea que ha presidit el debat és que el turisme encara té marge per continuar creixent, però aquest creixement no es pot produir necessàriament als mateixos indrets ni durant les mateixes temporades que fins ara, sinó que cal una distribució més equilibrada dels visitants per garantir la convivència, la protecció ambiental i els beneficis econòmics per a la població local.
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