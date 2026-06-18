III Fòrum de la Mediterrània
El III Fòrum de la Mediterrània reclama menys centralisme i més humanisme i diàleg en la seva cloenda a Barcelona
Desenes de polítics i empresaris han debatut sobre habitatge, turisme, canvi climàtic i infraestructures en un simposi que l’any vinent se celebrarà a Palma
Paula Clemente
Aquest dijous el rei d’Espanya, Felip VI, s’ha posat la gorra de capità per beneir i desitjar «bon vent i barca nova» –que es diu en valencià i català– al III Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània. «En la construcció d’un vaixell arriba sempre un moment decisiu que és la “prova de mar”, i vosaltres, amb aquestes tres edicions del fòrum i la perspectiva d’una quarta, l’heu superada amb escreix: el vaixell navega, i navega bé», ha felicitat el monarca, protagonista inevitable de l’última jornada d’aquesta trobada anual organitzada entre Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa.
Celebrat aquest 2026 al CosmoCaixa de Barcelona (tot i que ja preparat per salpar cap a Palma, l’any vinent), la jornada d’aquest dijous estava pensada perquè el centre fossin les persones, segons s’ha posat de manifest només començar l’esdeveniment.
L’ha inaugurat el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que no s’ha conformat amb un sol titular. Per triar-ne un: com a motor industrial i exportador del país, la Mediterrània –ha dit– «és la major esmena que es pot fer a l’Espanya centralista i a la concepció unitarista de l’Estat espanyol».
El finançament autonòmic
Aquesta mateixa idea ha destacat hores més tard Salvador Illa, president de Catalunya: Espanya «ha de reforçar la seva aposta per l’eix mediterrani i no caure en la visió centralista del passat», ha sostingut el mandatari català, aprofitant per defensar la nova proposta de finançament autonòmic, just després que el seu homòleg valencià, Juanfran Pérez Llorca, s’hi referís veladament més aviat en sentit contrari. «El lideratge econòmic de la Mediterrània no pot partir de la desigualtat entre territoris», ha sentenciat.
Més conciliador havia estat, abans, el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, que ha dedicat el gruix del seu discurs a reivindicar la Mediterrània com una «casa comuna». «Ha de continuar sent espai de diàleg i creixement», ha afirmat, postulant aquest mar com a artífex d’un «paper crucial en aquest moment geopolític de ruptura».
Les sanes friccions municipals
Si no ruptura, sí que s’ha percebut una certa fricció en reunir sobre l’escenari aquells polítics que estan més a prop del dia a dia dels ciutadans. Res que no serveixi per enriquir el debat, han apuntat els alcaldes de Barcelona, Palma, Màlaga i Cartagena, Jaume Collboni, Jaime Martínez Llabrés, Francisco de la Torre i Noelia Arroyo. La conversa ha deixat constància que el primer edil de la ciutat andalusa no comparteix, per exemple, la fórmula barcelonina de limitar el preu dels lloguers.
Tampoc no hi creu el primer edil mallorquí, tot i que ell té clar que el problema és en una altra banda: «Necessitem eines per prendre les decisions que considerem millors per a la nostra ciutat», ha reclamat al Govern Martínez Llabrés, just abans d’erigir-se formalment com a amfitrió del IV Fòrum de la Mediterrània, que se celebrarà a Palma l’any vinent.
El seu discurs ha evidenciat que, malgrat les tres edicions prèvies, hi ha debats que han de continuar tenint lloc: habitatge, model turístic, infraestructures, canvi climàtic, revolució tecnològica... i humanisme, és clar, el mantra que no ha parat de repetir el catedràtic Francesc Torralba en la primera ponència acadèmica de la jornada. «La idea fonamental de l’humanisme és la dignitat de la persona», ha simplificat. «Una persona té un valor infinit pel simple fet de ser persona», ha subratllat, en una intervenció solemne i aplaudida.
També ha calat, en aquest sentit, l’exposició de Marc Palahí, actual màxim responsable de la Circular Bioeconomy Alliance. Aquest científic ha denunciat que l’ecosistema natural acostuma a quedar «fora dels balanços econòmics i de les mesures de protecció», una rutina que és parcialment culpable que estiguem immersos en una crisi climàtica i de biodiversitat sense precedents.
Els problemes naturals del mar
Precisament, el comissari europeu de Pesca i Oceans, Costas Kadis, ha afegit a la llista de problemes aquesta pèrdua de biodiversitat o l’explotació insostenible dels recursos, tot i que ell mateix ha respost que la Unió Europea (UE) està treballant tant en mesures que «promoguin una economia blava pròspera i una pesca sostenible», com en una llei europea dels oceans, que simplificarà el panorama legal al voltant de l’espai marítim.
«Serà històrica», ha afirmat el comissari, en una intervenció en vídeo que ha posat el punt final a la conferència prèvia de la documentalista i exploradora Celine Cousteau.
Aquesta ponent francesa ha portat el pensament budista a un fòrum eminentment polític i econòmic, i ha fet gala d’una profunda veneració per l’ecosistema marí, alhora que ha posat sobre la taula tot allò que l’amenaça: plàstics, escalfament global, desconeixement sobre com relacionar-nos amb la seva fauna... «No podem solucionar aquests problemes com ho hem fet sempre», ha diagnosticat aquesta també psicòloga, recomanant recórrer a un pensament més simple i a una actitud més infantil davant la vida per connectar de debò amb la natura i empatitzar amb tot allò que pot fer cadascú per preservar-la. Tant si és un treballador ras com el màxim executiu d’una companyia.
La visió empresarial
Els empresaris estaven cridats, de fet, a reflexionar sobre la resta de reptes que afronta la regió mediterrània. El conseller delegat de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, ha identificat les noves formes de viure de la població actual com un repte afegit a la manca evident d’habitatge. El conseller delegat d’Iryo, Fabrizio Favara, i el president de Baleària, Adolfo Utor, han fet una defensa de la intermodalitat com a fórmula de mobilitat i han aprofitat per denunciar el retard en infraestructures i l’excessiva pressió reguladora.
El director general de Telefónica a Catalunya, Chema Casas, ha reivindicat la intel·ligència artificial (IA) com a acceleradora de la productivitat i ha reclamat augmentar la intensitat amb què es construeixen les capacitats que han de permetre la seva eclosió. També han identificat la IA com a revulsiu –tot i que no com a solució màgica per a tot– la consellera delegada del grup Eurofirms, Anna Golsa, i el vicepresident i director general al sud d’Europa de Wolters Kluwer Tax & Accounting, Tomàs Font.
«El més rellevant és la capacitat de desenvolupar projectes», ha resumit després José Luis Vilar, director general del grup Nealis, un hòlding d’empreses dedicades a la gestió de diversos serveis en una ciutat. La seva proclama ha estat que cal «simplificar la regulació» i «que la col·laboració publicoprivada sigui una realitat», per «desencallar» aquests grans projectes estratègics.
Energia, gastronomia i turisme
Sobre la necessitat d’innovar en la cura de les persones ha reflexionat el director general d’Estratègia de DKV Seguros, Julián Nuño, i el director general Nuclear d’Endesa, Gonzalo Carbó, ha aportat la nota energètica de la jornada: «La recepta és més electricitat, així de simple: més renovables, més emmagatzematge i més electrificació per la banda de la demanda», a més de «dissipar les incerteses per invertir en distribució».
La mirada gastronòmica ha anat a càrrec dels xefs Ferran Adrià, Najat Kaanache i Begoña Rodrigo, que han posat llum sobre la immensa varietat de cuines mediterrànies que existeixen dins d’aquest concepte tan sovint percebut com una única cosa i han aprofitat per reivindicar el pes que la cuina té en l’economia espanyola: és del 27%, ha precisat Adrià, sumant camp i restauració, molt més que el turisme, sector que ha protagonitzat l’últim tram de la jornada.
Ha estat la secretària d’Estat de Turisme, Rosario Sánchez, l’encarregada d’obrir aquest últim bloc, subratllant el «fenomen profundament complex» que és el turisme i tot allò que cal tenir en compte precisament per això (gestió de la demanda, convivència amb les ciutats, petjada mediambiental...).
Això, com a avantsala d’un debat que després ha comptat amb la participació de Vicent Marí (Consell Insular d’Eivissa), Mireia Prieto (Booking), Cristina Lagé (Turisme de Catalunya) i Álvaro Macarro (Moeve) i que ha estat exemple de sintonia publicoprivada. «L’important és gestionar, no criticar», queda com a resum.
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El responsable de compendiar una agenda tan eclèctica i un debat tan ampli ha estat Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, que ha repassat tot allò que ha succeït en les dues jornades del Fòrum, posant en relleu el motor que és la Mediterrània per a l’economia espanyola.
«Aquí posem el punt final, però aquest tancament és també un nou començament», ha conclòs.
«Des d’aquest mateix instant, comencem a treballar en l’edició del 2027», ha tancat.
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