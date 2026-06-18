Fòrum del Mediterrani
Les empreses aposten per "aportar valor" amb la innovació
La presidenta de la Cambra de Comerç de Múrcia defensa "convertir el coneixement en solucions útils i competitives"
Adrián González
El veritable repte per a les empreses és aportar valor afegit a través de la innovació. El paradigma internacional ha convertit el planeta en un sandvitx invertit, on aquest valor afegit és als extrems. "Hem de ser conscients d’aquesta realitat i treballar per capgirar-la transformant el nostre teixit productiu i aportant més valor a través de la innovació". Amb aquesta premissa va començar la seva intervenció la presidenta de la Cambra de Comerç de Múrcia, Miryam Fuertes, durant la taula rodona Innovació aplicada per a una economia més competitiva.
"L’important no és únicament saber, sinó convertir aquest coneixement en unes solucions útils i competitives", va assegurar Fuertes, que també va reconèixer que tant les grans com les petites empreses tenen accés a tecnologies que els permeten competir en un mercat obert, sense fronteres i digital.
Per a Fuertes, les empreses, les cambres de comerç, les universitats, els centres tecnològics i les administracions han de treballar per facilitar que les pimes incorporin recursos i innovació per no quedar-se enrere.
Pel que fa a com pot afectar la irrupció de la IA el mercat laboral, Raquel Pont, sòcia responsable de la Regió Mediterrània d’NTT Data, va remarcar que la IA no substituirà tots els treballadors. El més important és que les empreses "adaptin el coneixement que tenen sobre els seus processos de negoci per aprofitar al màxim el coneixement humà, que continuarà sent imprescindible".
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