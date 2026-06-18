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Fòrum del Mediterrani

Les empreses aposten per "aportar valor" amb la innovació

La presidenta de la Cambra de Comerç de Múrcia defensa "convertir el coneixement en solucions útils i competitives"

Miryam Fuertes, ahir. | MANU MITRU

Miryam Fuertes, ahir. | MANU MITRU

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Adrián González

El veritable repte per a les empreses és aportar valor afegit a través de la innovació. El paradigma internacional ha convertit el planeta en un sandvitx invertit, on aquest valor afegit és als extrems. "Hem de ser conscients d’aquesta realitat i treballar per capgirar-la transformant el nostre teixit productiu i aportant més valor a través de la innovació". Amb aquesta premissa va començar la seva intervenció la presidenta de la Cambra de Comerç de Múrcia, Miryam Fuertes, durant la taula rodona Innovació aplicada per a una economia més competitiva.

"L’important no és únicament saber, sinó convertir aquest coneixement en unes solucions útils i competitives", va assegurar Fuertes, que també va reconèixer que tant les grans com les petites empreses tenen accés a tecnologies que els permeten competir en un mercat obert, sense fronteres i digital.

Per a Fuertes, les empreses, les cambres de comerç, les universitats, els centres tecnològics i les administracions han de treballar per facilitar que les pimes incorporin recursos i innovació per no quedar-se enrere.

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