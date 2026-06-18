Novartis Espanya: referent global en innovació biomèdica
Amb els seus centres d’excel·lència a Barcelona, Novartis integra talent biomèdic, dades, intel·ligència artificial i logística de precisió per impulsar des d’Espanya solucions sanitàries amb impacte global
La imatge clàssica de l’investigador davant el microscopi només explica avui una part de la història. L’altra meitat de la medicina moderna s’escriu amb algoritmes, macrodades i una precisió logística capaç de sincronitzar laboratoris i hospitals en qüestió d’hores. En aquest escenari de transformació silenciosa, Espanya i singularment la capital catalana han sabut consolidar un paper protagonista en el disseny de la sanitat del futur.
Les magnituds de l’ecosistema local il·lustren aquest canvi de paradigma. Segons les dades de l’informe Tech Hubs Overview 2026, Catalunya acull en l’actualitat 203 centres tecnològics pertanyents a corporacions internacionals. Aquest entramat genera un impacte econòmic anual de 4.109 milions d’euros i proporciona ocupació a més de 46.000 professionals. Les previsions per a aquest mateix exercici estimen un creixement interanual del 13% en aquest impacte, acostant-se als 51.500 treballadors especialitzats. En aquesta evolució, la salut lidera la creació d’ocupació davant sectors com la consultoria o la indústria.
Aquest dinamisme es recolza en una base científica fortament arrelada al territori. L’Informe de la BioRegió 2025 assenyala que aquest pol biomèdic s’ha erigit com la cinquena regió mundial amb més captació d’inversió estrangera tecnològica en salut, sumant 2.382 milions d’euros durant l’últim lustre. En total, 94 institucions d’investigació i més de 1.650 empreses d’innovació sanitària formen un teixit sòlid. Aquesta concentració de talent ha portat les grans firmes a reconvertir les seves seus en autèntics centres de decisió internacional.
Nodes de coneixement i perfils multidisciplinaris
Un reflex exacte d’aquesta evolució estructural es troba en l’estratègia de Novartis. La companyia ha integrat el talent local en la seva operativa mundial mitjançant Centres d’Excel·lència a Barcelona. En aquests espais, el coneixement mèdic tradicional dialoga diàriament amb enginyers de software, analistes de dades i especialistes en intel·ligència artificial. Aquesta confluència resulta avui indispensable per sostenir tecnologies disruptives, com les teràpies genètiques o els tractaments basats en l’ARN, la immensa complexitat del qual obliga a repensar les metodologies clàssiques d’investigació i distribució. Tot això en un país que se situa en la quarta posició europea per volum d’ocupació farmacèutica, aportant prop de 60.000 llocs de treball directes.
Els centres d’excel·lència de Novartis connecten coneixement mèdic, enginyeria de software, dades i intel·ligència artificial al servei de la medicina
La dimensió d’aquesta infraestructura es comprèn a l’observar els seus equips. Aquests Centres d’Excel·lència de Novartis al país aglutinen més de 700 professionals, i representa el 42% de la plantilla de la corporació al territori nacional. L’ambient laboral destaca per una marcada internacionalització al reunir experts de 53 nacionalitats amb una mitjana d’edat de 41 anys. Així mateix, hi ha un ferm compromís amb la paritat en un entorn tecnològic habitualment masculí. El 55,4% d’aquestes posicions estan ocupades per dones, una representació que arriba al 51,9% en els alts càrrecs directius.
Operativitat global i autonomia professional
El treball que es desenvolupa des d’aquests Centres d’Excel·lència a Barcelona té un efecte immediat en l’eficiència dels sistemes de salut mundials. Àrees operatives com la de finances globals funcionen amb l’agilitat d’una empresa emergent, aplicant models predictius per anticipar les necessitats de subministrament de medicaments a més de 80 països simultàniament. Alhora, s’assumeixen responsabilitats crítiques, coordinant a escala internacional els processos de farmacovigilància i garantint els més alts estàndards de qualitat.
El nivell d’exigència és crucial també en els departaments que gestionen la logística internacional de les teràpies amb radiolligands. Aquests tractaments exigeixen una cadena de distribució immaculada a causa de la ràpida caducitat dels isòtops radioactius. Aquesta particularitat obliga els equips ubicats a Espanya a calcular rutes i temps d’entrega amb marges d’error gairebé nuls, per assegurar que la innovació arribi intacta als centres mèdics.
Atraure els perfils més brillants per liderar aquests reptes exigeix oferir un marc de treball que transcendeixi la mera retribució econòmica i tecnològica. La fidelització del talent especialitzat se sustenta en una cultura organitzativa que fuig de les jerarquies rígides i promou la col·laboració mitjançant eines de desenvolupament professional. No obstant, el veritable factor diferencial que potencia aquests equips és el propòsit compartit de reimaginar la medicina per millorar i prolongar la vida de les persones.
Aquesta visió transcendeix l’àmbit corporatiu per integrar-se plenament en el teixit econòmic i social del territori. El compromís sostingut de Novartis amb el desenvolupament local l’ha consolidat com un actor indispensable, sent reconeguda durant l’última dècada com l’empresa farmacèutica amb millor reputació d’Espanya.
En definitiva, la concentració d’aquest formidable desplegament de Centres d’Excel·lència a Barcelona escenifica un profund canvi d’escala. Catalunya i el conjunt del país han deixat de ser mers receptors de coneixement per convertir-se en autèntics generadors de solucions globals. Des de la costa mediterrània s’exporta avui un model on la màxima innovació tecnològica es posa al servei del factor humà, demostrant que el futur de l’atenció sanitària mundial també s’està liderant des d’aquí.
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