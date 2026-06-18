Rosalía, Regina Rodríguez i Núria López-Bigas, a la llista Forbes de les dones més influents de Catalunya
Tres dones de les comarques de la regió central han estat distingides per la popular revista per la contribució als seus respectius sectors
La revista Forbes ha publicat aquest dijous la llista de les 50 dones més influents de Catalunya, entre les quals hi ha tres representants de la Catalunya central. En l'àmbit de la cultura destaquen la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía i l'escriptora cerdana Regina Rodíguez Sirvent, mentre que en el de la ciència, ho fa la bagenca Núria López-Bigas.
En la segona edició d’aquesta llista, que l’any passat va incloure 100 persones, Forbes reuneix 50 dones de sectors d’influència del panorama empresarial, polític, social, cultural, artístic i esportiu de Catalunya.
Cultura
En l’àmbit cultural i mediàtic, la Catalunya central és on té més pes. En concret, s'hi han fet un lloc la cantant Rosalía, ara de gira mundial amb el seu aclamat Lux Tour i l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent, top vendes per Sant Jordi per Crispetes de Matinada. Comparteixen espai amb altres reconeguts perfils, com les escriptores Eva Baltasar, Najat El Hachmi i; l’actriu, directora i productora Aina Clotet; la directora adjunta d’elDiario.es, Neus Tomàs; la directora del Magazine de La Vanguardia, Joana Bonet, i la presidenta de 3Cat, Rosa Romà.
Ciència
L'àmbit de la ciència és l'altre on la Catalunya central té representació. Forbes ha distingit la contribució de la filla de Monistrol de Montserrat i veïna del Bages Núria López-Bigas en genòmica del càncer. Comparteix llista amb altres científiques i professionals de la salut com la presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, Elvira Bisbe, i la presidenta de Novartis Espanya, Amaya Echevarría.
Empresa
En l’àmbit empresarial, destaquen figures directives com la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella; la directora financera de Mango, Margarita Salvans; la presidenta i consellera delegada de Vueling, Carolina Martinoli, o la directora general d’Operacions i Tecnologia de Banc Sabadell, Elena Carrera.
Política
La llista també inclou representants institucionals com la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; la primera tinenta d’alcaldia de Barcelona, Laia Bonet; la cinquena tinenta d’alcaldia de la capital catalana, Raquel Gil, o la directora general de Comerç de la Generalitat, Marta Angerri.
Innovació
L’emprenedoria i la innovació estan representades per perfils com la cofundadora i presidenta executiva d’Holaluz, Carlota Pi; la cofundadora de l’empresa de robòtica i intel·ligència artificial Theker, Carla Gómez Cano, o la sòcia del fons especialitzat en salut Asabys Partners, Montserrat Vendrell.
La classificació, elaborada per un comitè d’experts coordinat per Forbes Women, busca reconèixer el lideratge femení en diferents sectors de la societat catalana i donar visibilitat tant a figures consolidades com a nous referents.
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