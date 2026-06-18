Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Grup ÍtacaGratuïtat C-16Festival CaminsFra Valentí SerraBancs i estalvisAbonaments Kids&Us
instagramlinkedin

Rosalía, Regina Rodríguez i Núria López-Bigas, a la llista Forbes de les dones més influents de Catalunya

Tres dones de les comarques de la regió central han estat distingides per la popular revista per la contribució als seus respectius sectors

Rosalía, Regina Rodíguez i Núria López-Bigas, en imatges d'arxiu

Rosalía, Regina Rodíguez i Núria López-Bigas, en imatges d'arxiu / Arxiu/agències

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Andrea Izquierdo

EFE

La revista Forbes ha publicat aquest dijous la llista de les 50 dones més influents de Catalunya, entre les quals hi ha tres representants de la Catalunya central. En l'àmbit de la cultura destaquen la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía i l'escriptora cerdana Regina Rodíguez Sirvent, mentre que en el de la ciència, ho fa la bagenca Núria López-Bigas.

En la segona edició d’aquesta llista, que l’any passat va incloure 100 persones, Forbes reuneix 50 dones de sectors d’influència del panorama empresarial, polític, social, cultural, artístic i esportiu de Catalunya.

Cultura

En l’àmbit cultural i mediàtic, la Catalunya central és on té més pes. En concret, s'hi han fet un lloc la cantant Rosalía, ara de gira mundial amb el seu aclamat Lux Tour i l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent, top vendes per Sant Jordi per Crispetes de Matinada. Comparteixen espai amb altres reconeguts perfils, com les escriptores Eva Baltasar, Najat El Hachmi i; l’actriu, directora i productora Aina Clotet; la directora adjunta d’elDiario.es, Neus Tomàs; la directora del Magazine de La Vanguardia, Joana Bonet, i la presidenta de 3Cat, Rosa Romà.

Ciència

L'àmbit de la ciència és l'altre on la Catalunya central té representació. Forbes ha distingit la contribució de la filla de Monistrol de Montserrat i veïna del Bages Núria López-Bigas en genòmica del càncer. Comparteix llista amb altres científiques i professionals de la salut com la presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, Elvira Bisbe, i la presidenta de Novartis Espanya, Amaya Echevarría.

Empresa

En l’àmbit empresarial, destaquen figures directives com la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella; la directora financera de Mango, Margarita Salvans; la presidenta i consellera delegada de Vueling, Carolina Martinoli, o la directora general d’Operacions i Tecnologia de Banc Sabadell, Elena Carrera.

Política

La llista també inclou representants institucionals com la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; la primera tinenta d’alcaldia de Barcelona, Laia Bonet; la cinquena tinenta d’alcaldia de la capital catalana, Raquel Gil, o la directora general de Comerç de la Generalitat, Marta Angerri.

Innovació

L’emprenedoria i la innovació estan representades per perfils com la cofundadora i presidenta executiva d’Holaluz, Carlota Pi; la cofundadora de l’empresa de robòtica i intel·ligència artificial Theker, Carla Gómez Cano, o la sòcia del fons especialitzat en salut Asabys Partners, Montserrat Vendrell.

Notícies relacionades

La classificació, elaborada per un comitè d’experts coordinat per Forbes Women, busca reconèixer el lideratge femení en diferents sectors de la societat catalana i donar visibilitat tant a figures consolidades com a nous referents.

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  2. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
  3. El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
  4. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  5. Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
  6. Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
  7. L’entrenador de running creat per dos joves de Navàs que et parla per WhatsApp: 'A la gent li agrada molt per la seva facilitat d’ús
  8. El fitxatge de Xevi Pujol li sortirà car al Barça de bàsquet

Tres dones de la Catalunya central, a la llista Forbes de les més influents de Catalunya

Tres dones de la Catalunya central, a la llista Forbes de les més influents de Catalunya

Els manresans Jordi Piñero i Carolina de Pobes signen el conte infantil «El món de les energies»

Els manresans Jordi Piñero i Carolina de Pobes signen el conte infantil «El món de les energies»

La Mediterrània avança cap a un turisme que controli els fluxos: «El sector pot créixer, però no als mateixos llocs ni en les mateixes dates»

La Mediterrània avança cap a un turisme que controli els fluxos: «El sector pot créixer, però no als mateixos llocs ni en les mateixes dates»

Sant Vicenç de Castellet ja està a punt per rebre dissabte el pilot de la Volta Ciclista femenina

Sant Vicenç de Castellet ja està a punt per rebre dissabte el pilot de la Volta Ciclista femenina

Necrològiques del 19 de juny del 2026

Necrològiques del 19 de juny del 2026

Crida de la comunitat educativa a fer una vaga "sense precedents" per aturar un desnonament a Manresa

Crida de la comunitat educativa a fer una vaga "sense precedents" per aturar un desnonament a Manresa

Mor una dona gran a Igualada atropellada per un camió

Mor una dona gran a Igualada atropellada per un camió

Sis vots a l'aire: els grups fora del pacte han de decidir la posició respecte del pressupost de Berga

Sis vots a l'aire: els grups fora del pacte han de decidir la posició respecte del pressupost de Berga
Tracking Pixel Contents