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Abadal celebra 30 veremes de l'Abadal Picapoll

El celler commemora amb els restauradors del territori la trajectòria d'un vi que ha projectat la varietat autòctona picapoll

Un brindis pels 30 anys de l'Abadal Picapoll, aquest divendres

Un brindis pels 30 anys de l'Abadal Picapoll, aquest divendres / Abadal

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Regió7

Manresa

Abadal ha celebrat aquest divendres al celler les 30 veremes de l'Abadal Picapoll en una trobada que ha reunit els restauradors del territori, així com el president de la Denominació d'Origen Pla de Bages, Carles Playà, i representants del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Bages i de la Confraria de Vins del Bages. L'acte volia reivindicar tres dècades de treball al voltant d'una varietat estretament vinculada al Bages i compartir amb els professionals de la gastronomia "un recorregut construït des del coneixement, la constància i l'arrelament al territori", destaquen fonts del celler.

L'anyada 2025 de l'Abadal Picapoll marca la trentena verema d'un vi que, al llarg dels anys, s'ha convertit en un dels referents de la varietat i en un dels principals ambaixadors de la picapoll dins i fora de la comarca. "Aquesta fita simbolitza tres dècades de compromís amb una varietat històrica i amb una manera d'interpretar-la fidel a la seva identitat. Durant aquest temps, el celler ha contribuït a preservar-ne el patrimoni, aprofundir en el seu coneixement i reforçar-ne el valor dins del panorama vitivinícola català", puntualitza Abadal.

La recerca ha estat un dels eixos d'aquest recorregut. Primer de manera experimental i en cupatge amb altres varietats, recorda el celler, i posteriorment a través d'un vi elaborat exclusivament amb aquest raïm. Aquest treball ha permès "comprendre millor el seu comportament a la vinya, la seva adaptació als diferents sòls i microclimes de la finca i les característiques que defineixen la personalitat de la varietat".

Segons el celler, "l'Abadal Picapoll ha mantingut al llarg de tres dècades els atributs que l'han definit des dels seus inicis —frescor, autenticitat i elegància—. Elaborat a partir de parcel·les vinificades per separat, el vi combina el volum en boca, l’estructura i la mineralitat de les zones més elevades de la finca amb la frescor, l’elegància, l’acidesa i l’expressió fruitosa de les parcel·les de vall, donant lloc a un vi ampli, equilibrat i amb personalitat pròpia". A més, destaca Abadal, "la criança amb les mares durant aproximadament tres mesos aporta volum i complexitat i, com a novetat d'aquesta anyada 2025, incorpora un 10% de criança en bota durant tres mesos, una evolució subtil que, aportant més profunditat al conjunt, manté el perfil característic que ha definit l'Abadal Picapoll".

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La celebració ha volgut reconèixer també el paper dels restauradors, prescriptors i professionals que han acompanyat aquest recorregut i que han contribuït a fer arribar la picapoll a les taules i als consumidors. "La seva confiança ha estat determinant per consolidar el camí d'un vi que avui forma part de la història recent del Bages i de la projecció contemporània de les varietats autòctones catalanes", puntualitza el celler.

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