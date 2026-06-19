Discurs de clausura
Aitor Moll reclama ambició i realisme davant els reptes
El conseller delegat de Prensa Ibérica posa el colofó a la cita empresarial
Sabina Feijóo Macedo
"Amb la voluntat de continuar buscant respostes realistes i ambicioses per poder afrontar els reptes més difícils d’aquests anys, aquest Fòrum arriba a la seva fi". Així acomiadava Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, els dies d’intens diàleg i cooperació que van caracteritzar el III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani.
Des de l’imponent faristol de CosmoCaixa Barcelona, al qual centenars de líders influents van pujar dimecres i ahir, Moll va advocar per continuar la conversa iniciada al fòrum més enllà de l’àmbit institucional.
Entre les personalitats que van passar per la trobada i a qui Moll es va referir hi havia el rei Felip VI, "que ha esmentat que només coses bones poden derivar de la cooperació, la recerca i un diàleg honest com aquest", va recordar. També va traslladar el seu agraïment al president de la Generalitat, Salvador Illa; al ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; o al titular d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares.
No obstant, lluny de limitar-se a un reconeixement institucional, el seu discurs de tancament va posar el focus en el valor afegit que una trobada d’aquestes característiques aporta a les diferents vores mediterrànies espanyoles. Especialment per la seva dimensió geopolítica, reflectida en intervencions destacades com la del conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch Guillot, "que va destacar que l’espai mediterrani és un dels més complexos, la de l’exvicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell, i la seva reflexió sobre un Mediterrani que "els espanyols continuen veient com una amenaça a causa de la immigració"; o la de la periodista Anne Applebaum i les seves anàlisis d’uns "EUA que estan prenent un rumb perillosament autocràtic", va recordar Moll al recuperar algunes de les principals idees compartides durant el Fòrum.
Ara, després de les edicions del 2024 i 2025 a València i Màlaga, Barcelona mira a Palma, ciutat que acollirà l’any que ve la quarta edició del Fòrum del Mediterrani. Així ho va anunciar Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i així ho va recordar Moll al tancament de l’acte. Un any més canviarà la ubicació, però l’objectiu es manté posat a posar en comú i ampliar el debat entorn de reptes col·lectius de l’arc mediterrani. I així, el III Fòrum del Mediterrani va arribar a la seva fi, que més que "un tancament", va destacar Moll, va ser en realitat "un nou començament".
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