La banca clama per una major convergència reguladora a Europa per impulsar la competitivitat del continent
Carlos Torres Vila assegura que "el veritable avantatge competitiu d'Europa vindrà de la capacitat de les empreses per a incorporar la IA a gran escala”
Europa Press/Regió7
La banca espanyola ha fet una crida aquest divendres per una major convergència reguladora per al sector a Europa amb la finalitat d'impulsar la competitivitat en el continent. En aquest sentit, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortazar, ha explicat que la unió és "crítica" i ha fet una crida per competir convergint. "Sé que suposa un sacrifici i implica concessions de sobirania --per part dels Estats membre--, però el que no podem pretendre és no prendre aquests sacrificis", ha detallat Gortazar durant la seva intervenció en la jornada 'Competitivitat per al Creixement' organitzada per AEB, CECA i UNACC.
Per la seva banda, el president de BBVA, Carlos Torres, ha argumentat que hi ha obstacles que impedeixen operar en altres països amb els mateixos processos amb els quals ho fan a Espanya. "Tenim l'experiència d'Itàlia i Alemanya que ha estat reeixida, però que podria haver-ho estat molt més. Allí, ens trobem en la pràctica regles distintes a les espanyoles o pot ser que fins i tot les mateixes, però amb una interpretació supervisora molt diferent", ha precisat el directiu del banc basc. Així, ha avançat que el problema constitueix el "famós aranzel del 110%", en referència al cost d'oportunitat derivat de les diverses normes entre països europeus. "Així no podem desplegar a la mateixa velocitat i amb la mateixa eficiència l'estratègia del banc", ha criticat el mandatari de BBVA.
En aquesta mateixa línia, el CEO de Banc Santander, Héctor Grissi, ha reconegut que "la fragmentació" els atura i que suposa el principal problema que "limita el creixement al continent". En conseqüència, ha avançat que, per molt que canviïn la regulació, l'avanç trigarà " molt de temps, i això és un luxe que Europa no es pot permetre". "Competim contra diferents mercats i no tenir la base adequada trenca les nostres capacitats. Si no aconseguim canvis a curt termini que ens ajudin a créixer, Europa no serà competitiva de cap manera", ha reblat Grissi.
La rendibilitat del model de negoci
D'altra banda, els tres mandataris han recordat l'excés de regulació i requeriments de capital que enfronta el sector, al mateix temps que ha celebrat que els organismes supervisors i reguladors s'hagin obert a atendre les seves reclamacions.
"Veiem una voluntat per simplificar, però hem de treballar en aquest aspecte. Per a enguany tenim 600 reunions programades crec que és necessari trobar un punt mitjà en el qual se'ns permeti competir i estiguem ben supervisats perquè no hi hagi problemes", ha subratllat el representant de l'entitat financera càntabra. Així mateix, ha ressaltat la importància que el model de negoci sigui rendible. "Si no ets rendible, el capital no és sustentable, els bancs no fan fallida per la quantitat o escassetat de capital, el que importa és que l'estructura sòlida permet sustentar la institució", ha emfatitzat Grissi. Com a exemple, el número dos de Santander ha recordat el cas de 'Credit Suisse' que, comptant amb una ràtio de capital del 16%, el seu model de negoci no era rendible i per això va entrar en un problema de liquiditat que va derivar en la seva fallida.
Integració del mercat de capitals
A més, els directius han demanat avançar en la integració dels mercats de capitals en el 'Vell Continent'. Així, Gortazar ha celebrat la voluntat de conjuminar en el curt termini els fons de garantia de dipòsits, encara que ha puntualitzat que per això "no hi haurà una unió bancària europea", ja que queda pendent abordar diferències com les fiscals o mercantils.
Per part seva, Torres ha defensat la necessitat de desenvolupar projectes atractius que atreguin l'estalvi amb el compte el continent. "Som un dels mercats més grans del món, tenim talent, estalvi, capacitat, però ens falta inversió", ha reblat el president de l'entitat financera basca.
D'igual mode, el CEO de CaixaBank ha identificat la generació d'oportunitat com el principal problema per al desenvolupament en el continent enfront d'altres mercats. "Només ens compararem amb la Xina i els EUA si portem acabo una integració, la diferència és que ells són un i nosaltres 27", ha recolzat.
Així, Gortazar ha apuntat que el problema de rendibilitat en europa deriva d'aquest bancari no integrat, tant en el sector com en l'àmbit de l'estalvi i la inversió. Al mateix temps, el representant ha censurat que "als EUA l'entorn és 'business friendly', aquí no".
L'impacte de la IA
Quant a l'impacte la digitalització i la irrupció de la Intel·ligència Artificial pot tenir en la banca, Grissi ha admès que "venen una gran quantitat d'oportunitats". "Estem vivint el canvi més important que ha tingut la humanitat, després de la revolució industrial", ha vaticinat el CEO de Santander, qui, al seu torn, ha demanat establir una estructura sòlida per a cobrir el finançament que la IA requereix per al seu desenvolupament. "En aquest àmbit hem de regular millor i crear una estructura que fomenti la inversió. La quantitat de diners que es requereix per a aquestes inversions és bestial. Mai havia vist una cosa igual", ha admès el mandatari.
Si és el cas, Torres ha concretat que l'oportunitat no està en la tecnologia en si mateixa, sinó "en la seva adopció i aquí és on cal posar el focus". “El veritable avantatge competitiu d'Europa vindrà de la capacitat de les empreses per a incorporar la IA a gran escala”, ha dit el president de BBVA, per a qui "és el mitjà per ser millors, ser més competitius, eficients i per creure. Ve amb riscos per gestionar però és molt positiu per a les empreses i el sistema en el seu conjunt", ha conclòs el president de BBVA.
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