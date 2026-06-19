Treball
Les empreses assenyalen que la falta d’un model sexi afavoreix l’absentisme
Gabriel Ubieto
"O les empreses habiliten models sexis o l’absentisme és alt", va sentenciar Tomàs Font, vicepresidenta i director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting al sud d’Europa. No hi ha fòrum econòmic que es preï en què no es debati sobre el repte del continu augment de les baixes laborals entre les plantilles. I el III Fòrum del Mediterrani no ha sigut una excepció. L’increment d’absències per malaltia és un problema de salut pública, un greuge per al malalt i, al seu torn, un obstacle per a les empreses que consumeix cada any desenes de milers de milions d’euros. "És imprescindible treballar un match cultural", va receptar la consellera delegada d’Eurofirms Group, Anna Golsa, ahir des del CosmoCaixa.
Les xifres preocupen les companyies. El 2024, últimes dades disponibles de la Seguretat Social, es van registrar 9,3 milions d’informes de baixa, un 40% més que abans de la covid. La factura estimada, entre prestacions que assumeix l’Estat i salaris i costos que paguen les empreses, ascendeix a uns 33.000 milions d’euros anuals.
Davant les veus que culpabilitzen el treballador –aquesta mateixa setmana un dirigent de la CEOE ha titllat de "babaus" els joves que causen baixa per salut mental–, Golsa i Font van advocar per aproximar les pretensions i els valors de les companyies amb els candidats, per oferir als segons un projecte estimulant. Conscients que hi ha baixes, la majoria, inevitables. Tampoc van obviar que les condicions laborals i salarials són el pes més determinant en la balança dels professionals quan busquen feina.
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