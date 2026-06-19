Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaGrup ÍtacaGraduació UVic-UCCLlista ForbesFestival CaminsBancs i estalvisAbonaments Kids&Us
instagramlinkedin

Treball

Les empreses assenyalen que la falta d’un model sexi afavoreix l’absentisme

Isabel Morillo, directora d’‘El Correo de Andalucía’, amb Golsa i Font. | MANU MITRU

Isabel Morillo, directora d’‘El Correo de Andalucía’, amb Golsa i Font. | MANU MITRU

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Gabriel Ubieto

"O les empreses habiliten models sexis o l’absentisme és alt", va sentenciar Tomàs Font, vicepresidenta i director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting al sud d’Europa. No hi ha fòrum econòmic que es preï en què no es debati sobre el repte del continu augment de les baixes laborals entre les plantilles. I el III Fòrum del Mediterrani no ha sigut una excepció. L’increment d’absències per malaltia és un problema de salut pública, un greuge per al malalt i, al seu torn, un obstacle per a les empreses que consumeix cada any desenes de milers de milions d’euros. "És imprescindible treballar un match cultural", va receptar la consellera delegada d’Eurofirms Group, Anna Golsa, ahir des del CosmoCaixa.

Les xifres preocupen les companyies. El 2024, últimes dades disponibles de la Seguretat Social, es van registrar 9,3 milions d’informes de baixa, un 40% més que abans de la covid. La factura estimada, entre prestacions que assumeix l’Estat i salaris i costos que paguen les empreses, ascendeix a uns 33.000 milions d’euros anuals.

Notícies relacionades

Davant les veus que culpabilitzen el treballador –aquesta mateixa setmana un dirigent de la CEOE ha titllat de "babaus" els joves que causen baixa per salut mental–, Golsa i Font van advocar per aproximar les pretensions i els valors de les companyies amb els candidats, per oferir als segons un projecte estimulant. Conscients que hi ha baixes, la majoria, inevitables. Tampoc van obviar que les condicions laborals i salarials són el pes més determinant en la balança dels professionals quan busquen feina.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
  2. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  3. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
  4. L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població
  5. Mor als 93 anys Antoni Valentí, que va ser gerent durant més de 30 anys de l'empresa tèxtil Torras Valentí
  6. Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
  7. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  8. «Abans, la cuina dels pobres era la més saludable»

Telefónica alerta de la "dependència" europea de la tecnologia exterior

Telefónica alerta de la "dependència" europea de la tecnologia exterior

Les empreses assenyalen que la falta d’un model sexi afavoreix l’absentisme

Les empreses assenyalen que la falta d’un model sexi afavoreix l’absentisme

Aitor Moll reclama ambició i realisme davant els reptes

Aitor Moll reclama ambició i realisme davant els reptes

Si reps aquest SMS de l’Agència Tributària, esborra’l: l’Incibe explica què fer per no caure en la trampa

Si reps aquest SMS de l’Agència Tributària, esborra’l: l’Incibe explica què fer per no caure en la trampa

Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa

Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa

Berga uneix cultura popular, identitat i cohesió en el debat sobre la construcció nacional

Berga uneix cultura popular, identitat i cohesió en el debat sobre la construcció nacional

El nou Volvo EX60 elèctric estrena un assistent d’intel·ligència artificial Gemini en col·laboració amb Google

El nou Volvo EX60 elèctric estrena un assistent d’intel·ligència artificial Gemini en col·laboració amb Google

Avís del Meteocat per Sant Joan: podria coincidir amb la primera onada de calor

Avís del Meteocat per Sant Joan: podria coincidir amb la primera onada de calor
Tracking Pixel Contents