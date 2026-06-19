L'experta en intel·ligència artificial Karina Gibert adverteix sobre els riscos de la IA generativa: "No toqueu botons sense saber què feu"
La científica protagonitza a Viladomiu Nou l'acte anual de la comissió d'empresàries i directives de l'ACEB davant d'un centenar de persones
Regió7
La intel·ligència artificial generativa pot ser una gran oportunitat, però el seu ús sense criteri comporta greus riscos legals, econòmics i de reputació per a les empreses. Aquesta va ser la principal advertència que Karina Gibert, catedràtica de la UPC, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya i una de les dones més influents del país segons Forbes, va llançar aquest dijous al vespre durant la setena edició de l’Acte Anual de l’ACEB Suma. La jornada, celebrada a la colònia de Viladomiu Nou (Gironella), va començar a la tarda amb una visita guiada a la Torre de l'Amo per donar a conèixer aquest patrimoni industrial, i posteriorment va aplegar un centenar d’empresaris, directives i professionals de la comarca.
En una conversa pública amb la periodista Rosa Talamàs, la científica va desmitificar el boom digital i va recordar que la IA generativa es basa en equacions numèriques, fet que provoca sovint resultats erronis o sense veracitat. "No la feu servir mai per a coses que estiguin fora de la vostra zona de confort empresarial sense supervisió. No toqueu botons sense saber què feu", va sentenciar Gibert.
L’experta també va qualificar d’"emergència" la necessitat d'incorporar el talent femení en el sector tecnològic per garantir una perspectiva de gènere en el disseny de les noves eines. En aquest sentit, Gibert va recordar que la IA s’utilitza per molt més, “no ens quedem amb el ChatGPT” i que és important formar els joves per al món digital, “no podem donar-li l’esquena”.
El president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, va obrir l'acte destacant la voluntat de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà d'apropar debats globals de primer nivell al Berguedà, seguint la línia de ponències d'èxit anteriors.
Un any de noves aliances
Les encarregades d'explicar el balanç de l'activitat de la comissió de l'ACEB Suma van ser Elisabet Cortina i Marta Comellas. Entre les fites destacades d'aquest 2026, destaca la projecció institucional de l'entitat amb la vicepresidència de Marta Prat al Consell Territorial de Dones d'Empresa de Foment del Treball.
Així mateix, la comissió ha reforçat el seu pes territorial amb la creació de La Circular, sumant forces amb empresàries del Solsonès, Cardona, l'Anoia, el Garraf i el Penedès. Finalment, es va posar en valor la continuïtat de l'aposta pel talent jove amb tallers a les escoles i els instituts i la formació especialitzada en lideratge amb l'escola Emprèn+.
La vetllada va cloure amb un ambient festiu acompanyat de música en directe i un aperitiu a l'espai de networking, on els assistents van poder intercanviar impressions i projectes de futur.
Àmplia representació empresarial i institucional
L'esdeveniment, consolidat com una de les cites clau de l'any al territori, va comptar amb el suport i la presència d'una àmplia representació de l’àmbit empresarial i polític del Berguedà i de la Catalunya Central. Entre les autoritats institucionals hi van assistir l'alcalde de Gironella, David Font; l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez; el president del Consell Comarcal del Berguedà, Moisès Masanas, i el president de l’ADB, Sebastià Prat. També hi van ser presents el diputat al Parlament, Cristòfol Gimeno; la directora dels Serveis Territorials d’Igualtat i Feminisme a la Catalunya Central, Rocio Giráldez, i Laura Sobrevias, en representació d'ACCIÓ a la Catalunya Central.
Pel que fa al teixit associatiu i empresarial nacional, la jornada va rebre el suport d'Anna Ibars, presidenta del Consell Territorial de Dones d'Empresa de Foment del Treball. Tots ells van acompanyar el president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, i la representant de la junta de l'ACEB Suma i vicepresidenta d'aquest òrgan de Foment, Marta Prat, en una vetllada que va refermar la potència i la unió de les empresàries berguedanes.
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