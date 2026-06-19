Dos projectes d'alumnat de la Joviat, guardonats a la 20a edició dels Premis Nous i Noves Professionals de Formació Professional
La 20a edició dels guardons, celebrada aquest dijous a la seu de la Cecot, reconeix 19 projectes de 10 municipis
Regió7
Alumnes de la Joviat de Manresa han estat guardonats en la 20a edició dels Premis Nous i Noves Professionals, celebrada aquest dijous a la seu de la Cecot a Terrassa, en un acte que ha reconegut els millors projectes de Formació Professional de la demarcació i ha reivindicat el talent jove com a palanca clau per al futur empresarial.
La 20a edició dels Premis Noves i Nous Professionals ha reunit prop de 225 persones entre alumnat, professorat i representants institucionals i empresarials, consolidant dues dècades de reconeixement públic a la Formació Professional.
En aquesta edició s’han presentat 102 projectes de 31 centres educatius i 19 municipis, dels quals se n’han seleccionat 36 com a finalistes i s’han atorgat 19 premis en 7 categories.
Durant l’acte, les institucions i entitats impulsores han coincidit a destacar el paper estratègic de la Formació Professional per al desenvolupament econòmic i la necessitat d’impulsar el talent jove. En aquest sentit, Francesc Escribano, representant de la Cecot i del Gremi Químic ha remarcat que “les empreses us necessiten. I us necessiten molt”, tot apuntant a la manca estructural de professionals qualificats.
Projectes guardonats de Manresa
Els projectes guardonats de la Joviat posen el focus en la innovació i l’economia social. "Disparats", d'Àuria Espelt, Pau Cantos i Pau Quan Folch, ha rebut el primer premi del bloc de sobirania alimentària (grau superior), dotat amb 600 euros patrocinats per Lamp. "L'essència", de Cristina Martínez, Marc Genestós i Laura Singla, ha rebut el segon premi, dotat amb 400 euros, patrocinats per l'Ajuntament de Terrassa.
Segons el jurat, els treballs premiats "destaquen per la seva orientació pràctica i la seva capacitat d’aportar solucions a reptes reals, amb propostes vinculades a la indústria, la sostenibilitat, l’economia circular o els nous models de negoci".
Els Premis Nous i Noves Professionals estan impulsats per l’Ajuntament de Terrassa i el Consell de la Formació Professional de Terrassa, amb la col·laboració de la Cecot, la Cambra de Comerç de Terrassa, pimec, la Diputació de Barcelona i els agents socials.
Al llarg de vint anys, els guardons s’han consolidat com una plataforma de visibilització del talent emergent i com una eina per enfortir la connexió entre el món educatiu i el teixit empresarial.
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