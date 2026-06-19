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Autonomia estratègica

Telefónica alerta de la "dependència" europea de la tecnologia exterior

El directiu Chema Casas remarca l’enorme desplegament de fibra òptica i del 5G a Espanya

Toni Cabot, director d’‘Información’, i Chema Casas, director general de Telefónica a Catalunya. | MAITE CRUZ

Toni Cabot, director d’‘Información’, i Chema Casas, director general de Telefónica a Catalunya. | MAITE CRUZ

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David Page

La Unió Europea ha anat forjant un consens sobre la necessitat de blindar la seva autonomia estratègica en sectors econòmics clau (de la tecnologia a la defensa, de l’energia a la indústria) per reduir la seva dependència dels Estats Units i la Xina en aquests camps i per frenar la permanent pèrdua de competitivitat de les seves empreses davant les potències globals. I per aconseguir aquesta autonomia caldrà tenir capacitats industrials i tecnològiques pròpies. Una assignatura pendent. "Europa té massa dependències de tecnologies que no creem aquí", va advertir Chema Casas, director general de Telefónica a Catalunya, durant la seva intervenció en el III Fòrum del Mediterrani.

Gegants dels EUA i la Xina controlen gairebé per complet àrees crucials en l’àmbit tecnològic, com la gestió de les dades al núvol, les òrbites de satèl·lits, els nous models d’intel·ligència artificial... Tecnologies i infraestructures clau que "estan en mans d’interessos no precisament europeus", va alertar el directiu de Telefónica. "¿Hem creat a Europa les capacitats que ens permetin tenir autonomia i reduir dependències d’altres països?". Encara no. "És el moment realment de començar a construir aquestes capacitats. Anem una mica tard. Els informes Draghi i Letta ho van dir ja fa tres anys, però encara ens falta aquesta decisió ferma de posar-nos a executar".

Espanya compta amb una connectivitat rècord a escala global, és un dels països del món amb més desplegament de fibra òptica i de cobertura en l’última generació de comunicacions mòbils. "És com si la primera revolució industrial ens hagués agafat amb les vies de tren ja desplegades. Estem en un moment únic perquè Espanya aprofiti aquesta oportunitat. Més del 95% d’Espanya està desplegat amb fibra òptica i el 5G arriba al 98%. Tenim els elements bàsics, però ens falta la construcció de les capacitats sobre aquesta infraestructura tecnològica", va remarcar Casas.

"Les eines estan donades, ens falta començar a construir aquesta transformació digital", va reclamar. En aquest sentit, Casas va destacar que la cobertura rècord del 5G a Espanya ha de ser la base del gran negoci de la internet de les coses (IoT), clau per a la modernització de la indústria o per al desenvolupament de les ciutats intel·ligents. "El 5G no és per veure Netflix al telèfon mòbil. És la tecnologia sense fil que ha de ser al centre de la internet de les coses".

Algunes estimacions apunten que la digitalització permetrà una millora de la productivitat d’entre el 15% i el 20%. Amb la intel·ligència artificial (IA) la millora hauria de ser encara més gran, i aquest hauria de ser el seu principal impacte. "Espanya té un problema de dèficit d’oportunitat. I creiem fermament que la IA ve a augmentar la productivitat", va destacar Casas.

"La productivitat és una ràtio en què en el numerador hi ha els ingressos i en el denominador, els costos. Fins ara tots ens havíem centrat en els costos, a buscar més eficiències per millorar la productivitat. A Telefónica ens estem centrant en l’increment de les oportunitats de millora dels ingressos amb nous serveis", va apuntar. "El problema de l’ocupació amb la IA serà la falta de mà d’obra capacitada per utilitzar els nous models", més que la destrucció de llocs de treball, va anticipar Casas.

«Les eines estan donades, ens falta començar a construir aquesta transformació digital»

Chema Casas

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Director general de Telefónica a Catalunya

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