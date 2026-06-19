Conciliació
Catalunya recomana a les empreses donar teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars
La Generalitat insta les companyies a facilitar el treball a distància mentre negocia amb els seus funcionaris plusos salarials perquè no es quedin a casa
Gabriel Ubieto
Els treballadors d’oficines de Bricodepot, empresa barcelonina dedicada a la venda de productes de bricolatge i reformes, poden teletreballar fins a dues setmanes senceres just abans o després d’agafar les vacances d’estiu. Una mesura que els serveix a aquells que són pares per fer-se càrrec dels seus fills quan l’escola ja ha acabat o encara no ha començat.
Aquesta és una pràctica a favor de la conciliació que fa anys que la cadena aplica, que llueix amb orgull i que la Generalitat de Catalunya ha assenyalat com a exemple de bona praxi empresarial. S’inclou dins d’una una guia elaborada per la Conselleria d’Igualtat, amb recolzament de la d’Empresa, presentada aquest divendres i que recull una sèrie de recomanacions perquè les companyies facilitin les cures a aquells pares i mares amb fills o familiars dependents. «Parlar de conciliació és parlar d’igualtat, és una necessitat col·lectiva i les empreses són clau», ha afirmat la consellera d’Igualtat, Eva Menor.
«La corresponsabilitat és un deure de tots», ha declarat el seu homòleg d’Empresa, Miquel Sàmper, durant la presentació de la guia. Entre aquests suggeriments destaquen borses d’hores, la flexibilitat per escollir els dies festius locals d’on es viu o on es treballa o les guarderies subvencionades. No obstant, incentivar el treball a distància és una de les primeres mesures que la Generalitat recomana a les companyies.
En un context en el qual la mateixa Generalitat està negociant amb els seus empleats mecanismes per desincentivar el teletreball. L’administració catalana vol pagar als seus funcionaris perquè renunciïn a treballar a distància, perquè entén que això li genera ineficiències en el servei.
Flexibilitat
La guia ‘Una estratègia de país per millorar l’equilibri entre la vida personal, laboral i familiarsuggereix a les empreses adoptar mecanismes de borses d’hores. És a dir, que un treballador faci una setmana més hores i la pròxima menys en funció de potencials imprevistos o necessitats puntuals que li sorgeixin per a així poder atendre obligacions familiars. Aquí la clau és que, en la mesura que el negoci ho permeti, sigui l’empleat qui marqui el ritme del treball i la distribució i aquest no estigui encotillat sempre en les mateixes pautes, hi hagi més o menys feina real i en tingui un més o menys urgència personal.
Dins de la guia elaborada per la Generalitat figuren mecanismes que moltes companyies ja practiquen, com la jornada intensiva a l’estiu, la flexibilitat per escollir el gaudi de les vacances, incentivar les borses de substituts per cobrir absències durant els descansos esmentats i així no sobrecarregar els qu es queden treballant o guarderies subvencionades per deixar les criatures durant la jornada laboral, entre d’altres.
Facilitar la conciliació no significa que l’exerceixin amb la mateixa intensitat i responsabilitat homes i dones. Legalment, a Espanya des del 1999, tots els empleats poden reduir la jornada laboral (amb la consegüent reducció de salari) per cuidar fills a càrrec, avui fins que aquests compleixen 12 anys. No obstant, si bé tant homes com dones puguin invocar l’esmentada possibilitat, nou de cada 10 reduccions de jornada per cura de fills les agafen dones, segons dades de la Seguretat Social.
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