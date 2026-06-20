Catalunya recomana donar teletreball als pares durant les vacances escolars
El Govern insta les empreses a facilitar el treball a distància per conciliar / Paral·lelament, l’Administració catalana negocia amb els seus funcionaris incentius perquè no es quedin a casa
Gabriel Ubieto
Els treballadors d’oficines de Bricodepot, empresa dedicada a la venda de productes de bricolatge i reformes, poden teletreballar fins a dues setmanes senceres just abans o després d’agafar les vacances d’estiu. Una mesura que els serveix a aquells que són pares per fer-se càrrec dels seus fills quan l’escola ja ha acabat o encara no ha començat.
Aquesta és una pràctica a favor de la conciliació que fa anys que la cadena aplica, que llueix amb orgull i que la Generalitat de Catalunya ha assenyalat com a exemple de bona praxi empresarial. S’inclou dins d’una guia elaborada per la Conselleria d’Igualtat i Feminismes presentada ahir i que recull una sèrie de recomanacions perquè les companyies facilitin les cures a aquells pares i mares amb fills o familiars dependents. "Parlar de conciliació és parlar d’igualtat, és una necessitat col·lectiva i les empreses són clau", va afirmar la consellera d’Igualtat, Eva Menor.
Entre aquests suggeriments destaquen les bosses d’hores, la flexibilitat per triar els dies festius locals d’on es viu o on es treballa o les escoles bressol subvencionades. No obstant, incentivar el treball a distància és una de les primeres mesures que la Generalitat recomana a les companyies.
Aquestes recomanacions es presenten en un context en què la mateixa Generalitat està negociant amb els seus empleats mecanismes per desincentivar el teletreball. L’Administració catalana vol pagar als seus funcionaris perquè vagin a l’oficina i renunciïn a treballar a distància, perquè entén que això li genera ineficiències en el servei.
Flexibilitat
La guia Una estratègia de país per millorar l’equilibri entre la vida personal, laboral i familiar suggereix a les empreses adoptar mecanismes de bosses d’hores. És a dir, que un treballador faci una setmana més hores i la següent menys en funció de potencials imprevistos o necessitats puntuals que li sorgeixin per així poder atendre obligacions familiars. Aquí la clau és que, en la mesura que el negoci ho permeti, sigui l’empleat qui marqui el ritme de feina i no estigui encotillat sempre en les mateixes pautes, hi hagi més o menys feina real i tingui més o menys urgència personal.
Dins de la guia elaborada per la Generalitat figuren mecanismes que moltes companyies ja practiquen a Catalunya, com la jornada intensiva a l’estiu, la flexibilitat per triar les vacances, incentivar les borses de substituts per cobrir absències durant els descansos i així no sobrecarregar els qui es queden treballant o escoles bressol subvencionades per deixar les criatures durant la jornada laboral, entre d’altres.
La Generalitat recomana diferents estadis de teletreball, des d’un dia a la setmana fins a dues o tres, fins i tot modalitats íntegres des de casa durant algunes setmanes a l’any. Principalment aquelles èpoques en què no hi ha escoles i la criança pot generar reptes organitzatius.
Una altra mesura que l’Administració catalana entén com a virtuosa per afavorir la conciliació és la flexibilitat horària en entrades i sortides. No tots els empleats tenen les mateixes necessitats personals i alguns poden estar interessats a entrar una mica més tard i d’altres una mica més aviat per portar els fills a l’escola o acompanyar un familiar. Moltes professions ho permeten. Però no les que compten amb horari de cara al públic.
Repartiment desigual
Facilitar la conciliació no significa que l’exerceixin amb la mateixa intensitat i responsabilitat homes i dones. Legalment, a Espanya, des del 1999, tots els empleats poden reduir la jornada laboral (amb la consegüent reducció de salari) per cuidar fills a càrrec, fins que aquests compleixen 12 anys. No obstant, si bé tant homes com dones poden invocar aquesta possibilitat, 9 de cada 10 reduccions de jornada per cura de fills les agafen dones, segons dades de la Seguretat Social.
El desigual repartiment de les tasques domèstiques i de cures és un dels principals factors que expliquen la bretxa salarial entre homes i dones. No en va, mentre el 23,1% dels homes afirmen dedicar tres o més hores a la setmana a tasques de la llar, la proporció de dones és del 44,4%, segons les dades de l’última Enquesta de qualitat i condicions de treball de la Generalitat.
Mentre només el 22% dels homes afirmen que fa totes o la majoria de tasques domèstiques, aquesta proporció s’eleva al 56% en el cas de les dones. Tot això contribueix que elles guanyin menys que ells. Per hora treballada, les dones perceben un 8,2% menys que els homes, segons les últimes dades de l’Enquesta d’Estructura Salarial de l’INE.
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