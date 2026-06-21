L'empresa de Sant Esteve Sesrovires, Ingedetec, s'estableix al Marroc per reforçar la seva expansió internacional
La companyia, fundada el 2005, està especialitzada en serveis d'enginyeria per al desenvolupament de vehicles tecnològics
Amb 220 treballadors arreu del món, l'empresa va tancar el 2025 amb un volum de facturació global de 10 milions d'euros
Regio7
L'empresa Ingedetec, de Sant Esteve Sesrovires, ha establert una oficina tècnica al Marroc, a Tànger, amb l'objectiu de reforçar la seva presència internacional. La companyia, especialitzada en serveis d'enginyeria per al desenvolupament de vehicles tecnològics, ha fet el salt al país nord-africà amb una inversió inicial de 230.000 euros. Per a l'expansió al Marroc, Ingedetec ha comptat amb el suport d'ACCIÓ -l'agència per al creixement de les empreses del Departament d'Empresa i Treball-, mitjançant 80.000 euros de la línia d'ajuts de multilocalització.
Ingedetec ofereix els seus serveis a fabricants i proveïdors en els sectors de l'automoció, ferroviari i aeronàutic. Concretament, la companyia se centra en el disseny i desenvolupament de sistemes elèctrics, d'il·luminació, components interiors i exteriors dels vehicles, bateries, així com en la realització de proves i assaigs de sistemes. Amb l'impuls d'aquesta nova inversió, l'empresa preveu un creixement global del 50% de les seves exportacions i un increment de la facturació del 5% durant el primer any.
La nova oficina tècnica de la companyia s'ha establert a la Zona Franca de Tànger Med, un dels principals hubs industrials del país. Segons Juan José Marcos, CEO d'Ingedetec, "el fet d'establir-nos a Tànger ha estat un pas estratègic per continuar creixent, aprofitar l'entorn industrial ja consolidat i reforçar la proximitat a les principals empreses del sector. "D'aquesta manera, impulsem la nostra presència al nord d'Àfrica com a plataforma de serveis cap a Europa".
L'empresa ja ha iniciat el procés de contractació de talent local. En aquesta primera fase, que s'estendrà fins a finals de 2026, la companyia preveu incorporar entre 6 i 10 professionals, amb un equip que combinarà enginyers locals amb personal d'Ingedetec de Catalunya per facilitar la transferència de coneixement. En una segona fase, prevista durant el 2027, l'empresa preveu captar projectes propis al mercat marroquí i així ampliar progressivament l'equip. D'acord amb Juan José Marcos, "des d'Ingedetec col·laborem estretament amb universitats, instituts i clústers locals per identificar talent i establir sinergies amb el teixit industrial del país".
Ingedetec, fundada el 2005, compta actualment amb 220 treballadors arreu del món, dels quals un centenar es concentren a la seu catalana. La companyia disposa de diverses oficines internacionals per donar resposta a múltiples projectes a l'exterior: dues a Alemanya, dues a Mèxic i una al Marroc. Ingedetec va tancar el 2025 amb un volum de facturació global de 10 milions d'euros.
El Govern ha impulsat una nova estratègia d'internacionalització de l'economia catalana per al període 2026-2030. En aquest marc s'han fixat diversos objectius, entre els quals destaquen mantenir el lideratge actual en el volum d'exportacions de l'Estat, aconseguir que 2.000 noves empreses catalanes comencin a exportar, i arribar a les 3.500 empreses catalanes amb filials a l'exterior. Aquesta nova estratègia d'internacionalització està dissenyada per ACCIÓ, i inclou el programa publicoprivat Catalunya Exporta, per facilitar que 2.000 empreses catalanes comencin a exportar.
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