El Centre de Formació Pràctica celebra 25 anys havent format 25.000 alumnes
L’acte commemoratiu reuneix representants institucionals i empresarials del territori
El Centre de Formació Pràctica (CFP) ha celebrat aquest dilluns al Palau Firal de Manresa l’acte commemoratiu del seu 25è aniversari, una efemèride que coincideix amb els 35 anys de la Fundació Lacetània i que ha servit per posar en valor la trajectòria d’un projecte que s’ha consolidat com un dels principals referents de la formació industrial a Catalunya.
La celebració ha comptat amb la participació del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper; l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa i del Patronat de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs; el president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Dídac Contreras; la directora del CFP, Emma Moreno, així com representants institucionals, empreses col·laboradores, professorat, alumnat i persones que han format part de la història del centre.
Abans dels parlaments, les autoritats han visitat les instal·lacions del CFP, que actualment ocupen 1.650 metres quadrats al Palau Firal, i han pogut conèixer de primera mà els diferents espais de formació i les darreres incorporacions tecnològiques del centre.
Nascut l’any 2001 gràcies a la iniciativa conjunta de la Patronal Metal·lúrgica, la Cambra de Comerç de Manresa, l’Ajuntament de Manresa i el teixit empresarial del territori, el Centre de Formació Pràctica va iniciar la seva activitat amb el suport de 29 empreses fundadores. Al llarg d’aquest quart de segle, el centre ha experimentat un creixement continu tant en espais com en equipaments i serveis, en un procés per adaptar-se a les necessitats de la indústria.
Les dades acumulades durant aquests 25 anys evidencien aquesta evolució. Entre el 2001 i el 2025, el CFP ha impartit més de 100.000 hores de formació, distribuïdes en 1.200 cursos, amb prop de 15.000 alumnes participants. A més, ha donat servei a més de 200 empreses i ha mantingut uns elevats índexs de satisfacció i inserció laboral.
En la seva intervenció, la directora del centre durant tota la seva trajectòria, Emma Moreno, ha repassat els moments clau de la història, des de l'impuls inicial que hi van donar des de la Cambra de Manresa Ramon Sanllehí, Sebastià Catllà i Vicenç Mauri fins a les diferents ampliacions (els anys 2004, 2013 i 2023) i ha lamentat que els recursos promesos per la Generalitat per consolidar el projecte encara no hagin arribat. Per a Moreno, la propera gran fita del centre hauria de ser el trasllat a Fàbrica Nova, que ha situat, hipotèticament, el 2033, un horitzó temporal que l'alcalde Aloy ha assegurat que serà més curt.
Després de Moreno han parlat un exalumne i avui professor del ccentre, Jordi Cuello, que ha definit el CFP com un "espai polivalent i d'innovació constant", i Judit Téllez, que ha combinat feina i formació al CFP al llarg de dues dècades, i que ha reclamat més visibilitat de les dones al sector industrial.
El president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Dídac Contreras, ha reclamat donar una empenta a la formació industrial, ja que ha assegurat que tot el procés formatiu requereix cinc anys per recollir fruits.
La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa i del Patronat de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs, ha destacat que “el Centre de Formació Pràctica és un exemple clar de col·laboració publicoprivada i un cas d’èxit que s’ha consolidat com a referent al país” i ha subratllat que el CFP “no és només un centre de formació, sinó una peça clau de l’ecosistema industrial metal·lomecànic del territori, capaç de connectar empresa, coneixement, tecnologia i talent”.
Per la seva banda, l'alcalde Marc Aloy ha considerat el centre com un "espai que fa sentir orgull del territori", i ha reclamat un aplaudiment per a Emma Moreno, autèntica ànima d'un centre que té com a objectiu (complert) "ser al costat de les empreses". Aloy ha reclamat a Sàmper el finançament promès per la Generalitat. Els responsables del CFP vam comparèixer fa tres anys a la comissió d'Empresa i Treball del Parlament per exposar la necessitat que el CFP disposés de finançament públic estable per mantenir el seu nivell d'activitat. Demanaven que l’administració assumís el 70% del cost de les obres de la darrera ampliació, que el centre va assumir amb una inversió de mig milió d'euros, i que aportés anualment 200.000 euros per al funcionament de l'espai. Però des d'aleshores no hi ha hagut resposta.
El conseller Miquel Sàmper va tancar l'acte recollint el guant a mitges. Va reclamar aplaudir també els promotors del centre, el qual va qualificar d'"imprescindible", perquè "cal formar i que la FP creixi" tenint en compte que "a Europa ens hem adormit i la Xina i els Estats Units ens porten deu anys anys d'avantatge i cal omplir de valor tota la cadena productiva". Segons Sàmper, la diferència clau entre les grans potències econòmiques del continent, França i Alemanya, i Catalunya és la seva confiança en la formació professional, "que aquí no ens hem cregut". "La seva feina és imprescindible, més ara que abans, que hi ha havia molta mà d'obra", ha conclòs Sàmper que, amb tot, no ha abordat la qüestió del finançament pendent.
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