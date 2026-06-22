Kaotiko aterra a Manresa la setmana vinent amb la seva primera franquícia
L’establiment obrirà el pròxim dimecres, 1 de juliol, al Passeig Pere III i serà el primer de la firma catalana que incorporarà la nova identitat de marca presentada el 2025
La marca catalana de roba urbana Kaotiko aterrarà oficialment a Manresa la setmana vinent. Així ho ha explicat a Regió7 el director general de l’empresa, Germán Bernad, qui ha confirmat que l’obertura de l’establiment, situat al Passeig Pere III, a l’altura del Kursaal i la botiga de Bershka, tindrà lloc el dimecres 1 de juliol. La façana, amb l’emblemàtic logotip de l’entitat, ja és visible a peu de carrer.
L’arribada de la firma barcelonina a la capital del Bages vindrà, a més, acompanyada de dues novetats. D’una banda, es convertirà en la primera franquícia de l’entitat. Fins ara, Kaotiko havia crescut principalment amb botigues pròpies. De l’altra, serà el primer establiment que obrirà amb “la nova identitat” de la marca, llançada el 2025. Un rebranding que la mateixa empresa ha definit com un “retrobament”, sense canviar qui són, per expressar millor els seus valors mitjançant una identitat “neta, directa i madura”.
La botiga disposarà d’uns 120 m2 de venda al públic, però amb la possibilitat d’ampliar l’espai amb l’obertura de la planta superior. Hi treballaran unes sis persones.
Més de 25 anys d'història
Kaotiko va néixer a Barcelona el 1999 de la mà d’Ángel Palacios i Keita Vilagines, que van posar en marxa un petit establiment multimarca al carrer de Cucurella, al Barri Gòtic. La botiga anava destinada a la moda urbana, denim i marques internacionals. Han treballat amb marques com Adidas, Herschel, Nixon, Fjällraven i actualment amb empreses de streetwear com Carhartt WIP o Dickies, entre altres.
Durant els anys 2000, la firma catalana va passar de ser una botiga multimarca a convertir-se en una marca pròpia de roba lligada a Barcelona, la cultura urbana i la producció local. De fet, gran part de l’elaboració la fan a Mataró, on tenen els tallers, però també tenen proveïdors a Elx, on fan calçats, a Igualada, el teixit de punt, i a Granada, especialitzats en la producció de tela texana (denim) i pana.
Cap al 2015, Kaotiko va accelerar la seva expansió física, passant d’unes poques botigues a una xarxa nacional. Un creixement, en paral·lel, va comportar canvis estructurals. Si fins al 2015 Palacios i Vilagines eres els amos i fundadors de la firma, a partir d’aquell any la família Bernad va entrar a formar part del 51% de les accions. El 2018, els Bernad van adquirir la gran majoria de les participacions.
Avui dia, la companyia es defineix com una marca urbana inspirada per Barcelona: diversitat cultural, creativitat i un “caos bonic” que ha acabat convertint-se en el seu discurs. El seu lema és “Iconic Since 1999".
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