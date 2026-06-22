POLÍTICA MONETARIA
Mor als 100 anys Alan Greenspan, expresident de la Fed
L’economista, nascut just abans de la Gran Depressió, va liderar la Reserva Federal des del 1987 fins al 2006
Jaime Mejías (EP)
Alan Greenspan, l’influent banquer central dels Estats Units que va marcar la política monetària i el rumb del dòlar durant els 19 anys que va ocupar la presidència de la Reserva Federal, ha mort aquest dilluns als 100 anys d’edat, segons ha informat la cadena NBC.
En un comunicat, la seva dona durant els últims 29 anys, Andrea Mitchell, corresponsal en cap a Washington i corresponsal en cap d’assumptes exteriors d’NBC News, ha confirmat la mort de Greenspan, a casa seva, «als 100 anys a causa de complicacions de la malaltia de Parkinson».
«Va ser un home extraordinari que va contribuir a modelar l’economia nord-americana durant dècades sota presidents dels dos partits, i sempre va ser honest al reconèixer els seus errors», destaca el text recollit per la cadena nord-americana.
Nascut el 1926, just abans de la Gran Depressió, l’economista va assumir la presidència de la Reserva Federal dels Estats Units l’agost de 1987, sota la presidència de Ronald Reagan i succeint en el càrrec Paul Volcker.
Greenspan, que seria anomenat com ‘el Mestre’, va exercir com a banquer central dels EUA durant els següents 19 anys, i va complir el seu mandat sota quatre presidents diferents, incloent George H. W. Bush, Bill Clinton i George W. Bush, fins al relleu el gener del 2006 per Ben Bernanke.
Recordat per encunyar l’expressió «exuberància irracional», Alan Greenspan va ser una figura clau a l’hora de donar forma al capitalisme nord-americà modern al liderar la política monetària des dels últims anys de la Guerra Freda fins a l’era digital.
En aquest sentit, si bé la seva llarga presidència de la Fed va incloure un dels períodes més prolongats d’expansió econòmica de l’economia nord-americana, els seus crítics també apunten que les seves polítiques, incloent la defensa de la desregulació financera, van contribuir a crear les condicions que acabarien desembocant en la crisi financera mundial del 2007-2008.
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