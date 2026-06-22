El nou Pacte Nacional per a la Indústria contempla actuacions en polígons de Manresa, Solsona, Olvan i Sant Pere Sallavinera
El Pacte posa el focus en la indústria agroalimentària, de la fusta, del metall i de la maquinària, del tèxtil així com del sector forestal i contempla actuacions en l'àmbit de les infraestructures
El conseller Miquel Samper presenta les línies mestres del nou pla en un acte a Manresa
El nou Pacte Nacional per a la Indústria, que aquest dilluns a la tarda ha presentat al territori en un acte a Eurecat Manresa el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, contempla actuacions per a polígons de Manresa, Solsona, Olvan i Sant Pere Sallavinera. El Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-2030 compta amb una inversió total de 5.000 milions d’euros a través del desenvolupament de 190 mesures. Entre les actuacions sectorials que preveu el pla, segons s'ha explicat avui a Eurecat, davant un auditori format per gairebé un centenar de representants institucionals i empresarials de la Catalunya Central i el Penedès, figuren alguns dels puntals econòmics del territori, com són la indústria agroalimentària, de la fusta, del metall i de la maquinària, del tèxtil, així com en el sector forestal, i incorpora actuacions en l’àmbit de les infraestructures.
Així, el PNI desplega diverses mesures que incideixen directament en aquests sectors clau. Entre les actuacions previstes destaquen el pla d’inversió en la indústria agroalimentària, orientat a fomentar la creació de noves indústries transformadores; els projectes d’innovació en els àmbits agroalimentari i forestal; i els ajuts per a la transformació del sistema alimentari, alineats amb l’Estratègia Alimentària de Catalunya. També s’hi inclouen mesures per impulsar la diversificació de les fonts de proteïna, tant per a alimentació humana com animal, així com accions per potenciar la segona transformació de la fusta cap a usos de més valor afegit, segons destaca el departament.
El PNI també preveu actuacions en l’àmbit de les infraestructures del territori. Pel que fa al sòl industrial, es contempla el desenvolupament de nous espais per a sectors estratègics, com el polígon del Parc Tecnològic de Manresa, així com sòl destinat al reequilibri territorial a Solsona (el polígon de Santa Llúcia), a Olvan (el polígon de Rocarodona, al Berguedà) i Sant Pere Sallavinera. En conjunt, el pla preveu una inversió de 75 milions d'euros fins al 2030 per a polígons industrials del país (que ocupen, en total, prop de 500 hectàrees), entre els quals aquests del territori. Paral·lelament, el PNI proposa impulsr diversos plans directors urbanístics per a sòl futur, com els sectors 1, 3 i 4 de la Conca d’Òdena, amb una inversió prevista propera als 14 milions d’euros per al sector 1.
A més, el pla incorpora el seguiment de projectes d’infraestructures estratègiques per al territori, com la millora de l’eix de la C-16 entre Berga i Bagà i els estudis per al desenvolupament del corredor de la C-55 en la seva connexió amb Manresa.
El PNI 2026-2030, un compromís de país
El nou Pacte Nacional per la Indústria està basat en la concertació entre el Govern i les organitzacions empresarials i sindicals, així com amb representants de col·legis professionals, grups parlamentaris, associacions municipalistes, universitats, cambres de comerç, cooperatives i centres tecnològics. Segons s'ha explicat aquesta tarda, en les consultes i l'elaboració del pla han intervingut 250 persones, i s'han proposat més de 400 actuacions, de les quals se n'han concretat 190.
Els objectius del PNI es basen en les 3 grans missions que Mario Draghi proposa en el seu informe sobre la competitivitat de la Unió Europea: Augmentar la productivitat de la indústria catalana per reduir la bretxa en tecnologies clau, de manera que la competitivitat se sustenti en la capacitat d’exportar productes sofisticats; aprofitar les oportunitats del procés de descarbonització global en curs per aconseguir els objectius fixats en el Pacte Verd Europeu i fer un canvi cap a un model de producció i consum més sostenible; i fer una indústria més resilient i garantir el subministrament de matèries primeres, d’energia i tecnologies netes, i augmentar-ne la seguretat. El Pacte 2026-2030 vol que la indústria catalana sigui "més forta i adaptable davant dels grans reptes", segons detalla Empresa i Treball
El PNI ordena les seves 190 actuacions en 5 àmbits i 11 eixos, així com fixa també 22 objectius estratègics, els quals mostren cap on es desitja que evolucioni la indústria catalana en els pròxims anys
En la jornada d'avui a la seu d'Eurecat també han participat el director general d’Indústria, Xavier Roca; el vicepresident segon d'Eurecat, Francesc Santasusana; el subdirector general de Boscos, David Meya; la directora general d'Avançsa, Clàudia Canals, i el president executiu de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, José Luis Durán.
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