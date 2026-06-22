Tallada l'R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses
La circulació també ha quedat interropuda a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi
ACN - Redacció
La línia R3 es troba tallada per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització, segons informa Renfe. S'ha ampliat el servei alternatiu per carretera a tota la línia. Aquesta no és la única incidència del matí a Rodalies. D'altra banda, està tallada l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies i incidència a la infraestructura a l'estació de Montblanc, causats per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Hi ha servei alternatiu per carretera en el tram afectat. Els Bombers han rebut l'avís del foc a les 5.26 hores i han desplaçat quatre dotacions. L'incendi, que afecta una estació transformadora, està estable. Els Bombers mantenen dues dotacions a la zona
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