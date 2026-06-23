El creixement d’acomiadats per ERO s’atura al maig amb 3.400 sortides acumulades
En el cinquè mes de l’any, la xifra de treballadors inclosos en acomiadaments col·lectius baixa fins a 439 extincions
ACN
El ritme d’augment interanual d’acomiadats per Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) s’ha aturat amb 3.400 sortides entre gener i maig, gairebé un 30% menys que el mateix període de l’any 2025, quan n’hi va haver 4.800 en total, segons dades recollides per l’Observatori del Treball i Model Productiu i publicades aquest dimarts. En total, hi ha hagut 3.416 persones que han perdut la feina en un procés d’acomiadament col·lectiu des d’inici d’any a Catalunya. D’aquesta manera, s’estronca una ratxa de creixements interanuals que s’allargava des del novembre passat. En el cinquè mes de l’any, la xifra de treballadors inclosos en acomiadaments col·lectius ha baixat fins a 439 extincions (-83,7%).
Durant el gener hi va haver 304 acomiadats (+49,8%), l’increment més pronunciat va ser al febrer amb 824 extincions (+212,1%), mentre que al març només va créixer un 1% fins als 746 empleats que han perdut la feina. A l’abril, la xifra es va impulsar fins a les 1.103 sortides (+14,8%). En canvi, al mes de maig s'han registrat 439 acomiadaments, una xifra significativament inferior als 2.696 registrats el mateix mes del 2025 (-83,7%).
Les dades del cinquè mes del 2025 estan marcades per l’acord que es va tancar en l’acomiadament col·lectiu de la moderadora de continguts de Meta a Barcelona, CCC Barcelona Digital Services, que va prescindir de 2.114 empleats.
Durant el maig, la demarcació de Barcelona va concentrar pràcticament el 96% dels acomiadaments. Les comarques amb més acomiadats van ser el Barcelonès amb 360 persones, el Vallès Occidental amb 120 i el Vallès Oriental amb 58.
Al Camp de Tarragona es van registrar 16 sortides. En canvi, a Girona, Lleida i les Terres de l’Ebre no es va produir cap acomiadament per ERO.
Les empreses del sector serveis van ser les que més acomiadaments van executar al maig amb 396 treballadors afectats, per davant de la indústria, on n’hi va haver 43. En canvi, la construcció i l'agricultura van acabar el mes sense extincions per ERO.
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