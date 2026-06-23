El Govern torna a proposar que la factura de la llum inclogui la despesa dels teus veïns
El Ministeri per a la Transició Ecològica planteja un nou disseny dels rebuts de les llars i les pimes per “facilitar-ne la comprensió” i “aportar noves dades”
Sara Ledo
L’octubre de 2022, en plena guerra d’Ucraïna i després que els preus de l’electricitat al mercat majorista es disparessin molt per sobre dels 100 euros per megawatt hora, el Ministeri per a la Transició Ecològica, aleshores dirigit per Teresa Ribera, va plantejar que les factures de la llum incloguessin el consum mitjà dels consumidors que compartissin el mateix codi postal per afavorir la comparació i impulsar l’eficiència energètica.
Però tres anys després, aquesta mesura no s’ha posat en pràctica, tot i haver estat inclosa en un Reial decret llei (18/2022, de 18 d’octubre). Així, el Ministeri que avui dirigeix Sara Aagesen, aleshores secretària d’Estat d’Energia, ha decidit tornar-ho a intentar incorporant-la en una Proposta de resolució sobre el contingut mínim que han d’incloure les factures de l’electricitat de les llars i de les petites empreses amb fins a 15 quilowatts (kW) de potència contractada, que Transició Ecològica va sotmetre aquest dilluns a consulta pública.
En concret, la nova proposta planteja reservar “un espai” al rebut per incorporar-hi, “quan escaigui”, un esquema “en què es representin comparativament el consum associat a la factura d’electricitat i el consum mitjà dels consumidors de característiques similars que comparteixin el mateix codi postal”. Serà la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència qui haurà de crear un fitxer d’intercanvi d’informació, mentre que les empreses distribuïdores hauran de calcular i remetre els consums mitjans a les comercialitzadores.
Però aquesta no és l’única novetat. El Ministeri per a la Transició Ecològica també vol incorporar altres elements derivats de l’evolució normativa per “facilitar la comprensió” i “aportar noves dades” a les factures, com ara el cost mitjà de l’energia consumida, el tipus de contracte —preu fix o indexat— i el nom del producte o oferta contractada al mercat lliure, així com informació “detallada” sobre l’autoconsum.
En concret, els usuaris amb autoconsum veuran a la seva factura —si la proposta entra en vigor— la modalitat d’autoconsum a què estan acollits, el tipus d’autoconsum, el Codi d’Autoconsum, la mesura del comptador de generació neta desglossada per períodes horaris i l’energia neta horària generada individualment, també desglossada per períodes horaris.
Els canvis afectaran tant els rebuts de la llum acollits al mercat regulat, l’anomenat Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), que afecta uns 8 milions de consumidors, com els del mercat lliure, on hi ha més de 20 milions d’usuaris. De moment, però, es tracta només d’una mena d’esborrany, sotmès a consulta pública per rebre al·legacions fins al 6 de juliol. Per tant, encara caldrà veure en què acaba concretant-se i quan es redactarà la versió definitiva que impulsi la posada en marxa real d’aquestes mesures.
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