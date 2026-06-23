Manresa és la ciutat gran amb els salaris més alts a la construcció
Amb 36.860,50 euros bruts anuals de mitjana, la capital del Bages era el 2024 la ciutat gran del país, de més de 50.000 habitants, que presentava el salari més elevat al sector de la construcció. Segons l’última estadística salarial de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, el sou mitjà en aquest sector ha augmentat gairebé el 50% en una dècada, i és el sector on més han augmentat els salaris a la ciutat en aquest període.
Els 36.860,50 euros a la construcció a Manresa superen en gairebé 7.000 la mitjana catalana, i en 13.000 la població gran catalana amb el salari mitjà més baix al sector: Santa Coloma de Gramenet, amb 23.333. Quant a l’increment des del 2015, el de Manresa supera en vint punts la mitjana de creixement català (29,95%). El 2015, a la capital del Bages es pagaven de mitjana 24.716 euros a la construcció, 2.000 menys que a la ciutat gran del país on el sector estava més ben pagat, Sant Cugat del Vallès (26.828).
En general, el sou mitjà a Manresa estava situat el 2014 en 28.849 euros, gairebé 3.000 per sota de la mitjana nacional. Amb tot, des del 2015 els salaris han crescut a la capital del Bages prop del 39,78%, i és una de les poblacions de més de 50.000 habitants on l’increment ha estat més significatiu, per darrere de Viladecans, Sant Cugat del Vallès, Mollet del Vallès i Castelldefels.
Viladecans és el municipi gran que presenta el salari mitjà més elevat, amb 38.190 euros, seguit de Sant Cugat del Vallès (37.685) i Esplugues de Llobregat (36.783). Per la banda baixa se situen Santa Coloma de Gramenet (23.844), Reus (27.536) i Terrassa (27.931).
A la resta de grans sectors d’activitat, Manresa se situa per sota de la mitjana catalana. Així, a la indústria el salari mitjà el 2024 era de 30.801 euros, 6.000 menys que el salari mitjà català al sector i 18.000 menys que a Sant Cugat del Vallès, la ciutat gran on està més ben pagada la feina a la indústria. Quant als serveis, la mitjana a Manresa era el 2024 de 28.138, 2.600 menys que la mitjana nacional. Des del 2015, els sous a la indústria han crescut el 22%, mentre que als serveis l’increment ha estat del 44,6%. Manresa és entre les grans ciutats on menys creix el sou a la indústria; només a Castelldefels, Viladecans, Granollers, Cornellà de Llobregat i Girona han augmentat menys que a la capital del Bages en una dècada.
El 2024, el salari mitjà dels homes a Manresa era de 31.847 euros, mentre que el de les dones se situava en 26.554. Així, la brexa salarial era de 5.292 euros, 1.300 menys que la mitjana catalana. A Viladecans s’experimenta el salt més gran entre el salari mitjà dels homes i les dones, 21.627 euros, mentre que la menor diferència es registra a Mataró: 157 euros.
Per nacionalitats, els espanyols cobren a Manresa una mitjana de 30.116 euros anuals, gairebé 5.000 més que els treballadors de la UE a la ciutat i 10.000 més que els de la resta del món. La diferència entre els sous dels espanyols i dels de la resta del món a Manresa és pràcticament igual que la mitjana catalana, mentre que a Viladecans la diferència es dispara fins a gairebé els 20.000 euros. A Cerdanyola del Vallès, on el salt és menor que a la resta de ciutats grans del país, la diferència és de 6.200.
En relació al 2023, els salaris a Manresa s’havien incrementat l’1,67%, un dels menors augments del conjunt de les ciutats grans. Només a Vilafranca del Penedès van créixer menys (1,14%). A Cornellà de Llobregat (-1,49%) i Vilanova i la Geltrú (-5,94%) van baixar, mentre que a Rubí (9,23%), Viladecans (8,15%) i Castelldevfels (7,77%) es van registrar els increments més notables.
7.000 euros més a Catalunya
Al conjunt català, el salari brut anual es va situar el 2024 en 31.590 euros, poc més de 7.000 més que una dècada abans. Per grups de cotització, a Catalunya els més ben pagats són els enginyers, llicenciats i alta direcció, amb un salari mitjà de 58.417 euros, mentre que els sous més baixos són per als treballadors menors de 18 anys, amb 9.461. Per subsectors, a les energètiques es paga millor que a la resta: 61.554 euros de mitjana, seguit dels bancs i asseguradores (54.828) i a les telecomunicacions (46.062). Els menors sous son a l’hostaleria, amb 19.035 euros.
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