BBVA defensa la seva política hipotecària en un mercat «molt competitiu» i nega una caiguda de la producció
Peio Belausteguigoitia, responsable de BBVA Espanya, evita valorar l’expedient de la Comissió Europea per les traves del Govern a l’opa sobre Banc Sabadell i es desvincula del cas Tubos Reunidos.
Pablo Gallén
Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA Espanya, va defensar aquest dimecres a Santander la política comercial del banc en matèria d’hipoteques en un mercat que va qualificar de «molt competitiu». També va evitar pronunciar-se sobre l’expedient obert per la Comissió Europea al Govern espanyol per les condicions imposades a l’opa hostil sobre Banc Sabadell i es va desvincular de la trama de corrupció investigada al voltant de Tubos Reunidos, empresa participada per l’entitat.
Durant la seva intervenció al seminari de l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica (APIE), Belausteguigoitia va assenyalar el negoci hipotecari com un dels exemples més clars de la forta competència que viu el sector financer. Preguntat sobre si BBVA manté l’estratègia de prudència que ja va defensar l’any passat, quan l’entitat va assegurar que se sentia còmoda perdent quota de mercat davant l’agressivitat de la competència, el directiu va afirmar que la política del banc continua basada en tres criteris: risc, rendibilitat i anàlisi individualitzada de cada client.
«L’entorn competitiu a Espanya, en general en tots els segments i productes, és molt competitiu, i un exemple clar és el mercat hipotecari», va afirmar. Segons va explicar, Espanya es troba entre els països amb les hipoteques més barates, amb un cost al voltant del 2,4%, per sota de mercats com Alemanya. En el cas concret de BBVA, va afegir que el saldo hipotecari va créixer un 2,8% al març de 2026 respecte al mateix mes de l’any anterior, tot insistint que l’entitat no fixa els preus en funció dels moviments tàctics dels competidors, sinó de la rendibilitat ajustada al risc i de les característiques de cada operació.
El responsable de BBVA Espanya també va rebutjar que el banc estigui patint una reculada en la nova producció hipotecària. A preguntes dels periodistes, va assegurar que durant el primer trimestre la concessió d’hipoteques va créixer «al voltant d’un 20%» respecte al mateix període de l’any anterior, tot i que va matisar que aquest augment no implica necessàriament guanyar quota de mercat, ja que depèn de l’evolució del conjunt del sistema.
Belausteguigoitia va emmarcar aquesta evolució en una millora general del crèdit després de la baixada dels tipus d’interès. Segons les seves previsions, el saldo agregat de finançament a llars, empreses i administracions públiques creixerà una mica més del 4% el 2026. Aquest augment estarà impulsat especialment per les llars, amb un creixement estimat del 4,6%, i per les empreses, amb un 4,3%. També va destacar que BBVA ha reforçat la seva posició des del 2020 en consum i finançament empresarial, dues àrees que considera prioritàries.
Cautela davant l’expedient de Brussel·les
El directiu es va mostrar més reservat quan va ser preguntat per la investigació oberta per la Comissió Europea al Govern espanyol arran de les condicions imposades a l’opa de BBVA sobre Banc Sabadell. Brussel·les va enviar a començaments de juny una carta d’emplaçament addicional a Espanya per les restriccions establertes per l’Executiu a l’operació. Belausteguigoitia va evitar entrar en polèmiques i es va limitar a assenyalar que la Comissió «considera que ha d’obrir aquest expedient» i que «tindrà les seves raons». «No hi ha res més a afegir», va concloure.
La mateixa prudència va mostrar respecte a l’expedient de la CNMC sobre el mercat hipotecari. Preguntat sobre si creu que podria tenir recorregut, després que l’anterior expedient sobre dipòsits acabés sense sancions, va remarcar que tot just s’acaba d’iniciar, que en desconeix l’evolució i que aquest tipus de procediments són confidencials. Sobre la política de preus de BBVA, va reiterar que es basa en la rendibilitat global, el risc i el perfil concret de cada client.
La tercera qüestió delicada va arribar amb Tubos Reunidos. Interpel·lat per la participació de BBVA en la companyia com a accionista i creditor, per la presència d’un representant vinculat al banc al seu consell d’administració i per les informacions sobre possibles pagaments irregulars, comissions i la contractació de l’expresident de la SEPI en el context del rescat públic, Belausteguigoitia es va limitar a marcar distàncies. «Desconec totalment aquest assumpte», va respondre, sense avançar cap iniciativa per part de l’entitat.
Un milió de clients nous el 2025
Més enllà del torn de preguntes, el country manager de BBVA Espanya va defensar la solidesa de l’economia espanyola. El banc preveu que el PIB creixi un 2,4% el 2026 i un 2,1% el 2027, per sobre de la mitjana de la zona euro, i que la taxa d’atur baixi fins al 9,9% al tancament d’aquest exercici.
Belausteguigoitia va assegurar que BBVA Espanya afronta aquest context amb una estratègia centrada en captar clients, créixer en consum i finançament empresarial i accelerar la transformació tecnològica. L’entitat va superar el milió de nous clients el 2025 i espera apropar-se a les 500.000 noves altes durant el primer semestre del 2026.
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