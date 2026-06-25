Els cinc secrets de l’èxit del vespreig, un format que ja inclouen més de la meitat d’establiments d’oci
L’edat mitjana dels clients d’aquest format, que suposa una quarta part de la facturació dels locals a l’Estat, és de 39 anys
El vespreig ha deixat de ser una tendència per convertir-se en un eix fonamental del negoci del lleure a l'Estat espanyol, com es pot comprovar en nombrosos municipis de la Catalunya central. De fet, al marge de l’àmbit privat, moltes poblacions de les comarques interiors organitzen activitats d’aquesta mena en el marc de festes majors o fires.
Segons les dades que han recopilat els tècnics del Grupo Autocine, durant l'estiu del 2024, l'últim període amb programació nocturna comparable, els esdeveniments basats en el brunch i el vespreig van experimentar un enorme ascens en la quantitat d'assistents.
En paraules de la directora de màrqueting d’aquesta empresa, Amalia Burón, els seus usuaris demanen “experiències que integren gastronomia, música, oci i socialització en un mateix entorn i sense necessitat de desplaçaments”.
“El vespreig no és una moda que hem decidit seguir, sinó una realitat que hem observat i a laqual hem respost", explica Burón. Segons ella, el canvi "suposa una oportunitat per continuar desenvolupant un model en què es combinen diferents formats i que té molt recorregut per davant”.
Les xifres que ha obtingut aquesta corporació coincideixen amb les conclusions del primer Estudio sectorial sobre el fenómeno del tardeo en España, elaborat per España de Noche i la multinacional Coca-Cola.
Així, els resultats d’aquest informe assenyalen que el 58,8% dels locals d'oci i hostaleria ja inclouen el vespreig en la seva oferta. Una altra magnitud que es destaca en aquest treball és que aquesta opció d’entreteniment representa el 26,5% de la facturació del sector.
Els autors de l’anàlisi indiquen que l’edat mitjana dels clients és de 39 anys, la qual cosa evidencia que aquest moviment va més enllà dels joves. Els experts afegeixen que aquest perfil de consumidor es caracteritza per una major capacitat de despesa.
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