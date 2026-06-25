Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi al MoianèsPetit LucaIgualada RigatNaïm SmailiSíndria o meló?Kase.O
instagramlinkedin

Els vehicles electrificats ja representen el 53,1% de la quota de mercat al Bages

Entre el gener i el maig, la matriculació d’automòbils a la comarca ha crescut el 14,03% respecte al mateix període del 2025, segons dades de la Consultora de sistemes d’intel·ligència de mercat MSI

El nou BYD Dolphin G DM-i, model híbrid endollable, en recàrrega a l’estació del Mas de la Sala, a Sallent

El nou BYD Dolphin G DM-i, model híbrid endollable, en recàrrega a l’estació del Mas de la Sala, a Sallent / Pol Vilà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Bages ha registrat entre gener i maig un total de 1.219 matriculacions de vehicles, un creixement del 14,03% respecte al mateix període del 2025, segons les dades de MSI (Consultora de Sistemes d’Intel·ligència de Mercat). Els automòbils electrificats -híbrids, híbrids endollables i elèctrics purs- ja representen el 53,1% del mercat a la comarca, que ha experimentat un canvi profund. Prova d’això és l’increment del 83,6% del registre de cotxes 100% elèctrics (202 vendes i el 16,57% de la quota).

Els híbrids convencionals continuen liderant les vendes amb una quota del 29,1% i un creixement del 30,5% (355 matriculacions entre gener i maig), mentre que els híbrids endollables representen el 7,38% del mercat i una puja del 5,88% respecte al mateix període de l’any passat (90 registres).

En paral·lel, els vehicles de gasolina continuen perdent protagonisme, malgrat ser el segon tipus de motor amb més vendes (249 matriculacions i un 20,43% de quota de mercat), amb una davallada del 12,01%.

En aquesta motorització també cal incloure el subconjunt Mild Hybrid, els que incorporen una hibridació suau. Els vehicles equipats amb aquesta tecnologia han suposat el 19,93% de participació i un increment del 9,46% en relació amb els cinc primers mesos de l’any del 2025.

Els cotxes de dièsel són els que han patit la davallada més gran, amb només l’1,7% de la quota (14 matriculacions) entre les diferents variants disponibles. Aquesta xifra representa una reducció del 46,15% respecte al mateix període de l’any passat.

Els cotxes impulsats amb combustible de gas liquat amb petroli superen els de gasoil. Amb 51 matriculacions, han representat el 4,18% de la quota de mercat, caient, però, el 3,77% respecte al mateix període del 2025.

L’elèctric es dispara a l’Anoia

A la comarca de l’Anoia, entre gener i maig s’han efectuat un total de 554 matriculacions d’automòbils, un creixement del 21,49% respecte al mateix període de l’any passat. Entre tots els registres, ha destacat l’increment del 138,89% dels vehicles elèctrics, que han més que doblat la seva presència (86 registres i el 15,52% de la quota de mercat).

Els cotxes electrificats, igual que ha passat al Bages, també lideren el mercat amb una presència del 57,76%. Els híbrids convencionals sumen el 32,32% de les vendes i un creixement del 54,31% (179 matriculacions), mentre que els elèctrics endollables han suposat el 9,93% de la quota (55 registres i un increment del 25%).

Notícies relacionades

Els vehicles de gasolina han patit un retrocés important. Amb 119 matriculacions i el 21,48% de la quota, la presència d’automòbils amb aquesta motorització ha davallat el 13,14%. La variant Mild Hybrid (79 registres i el 14,26% de la quota) ha perdut força també, amb una caiguda del 8,14% respecte a l’any passat. El dièsel, per la seva part, ha tingut una presència testimonial de l’1,08% (6 matriculacions).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
  2. La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
  3. Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
  4. Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
  5. Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
  6. Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
  7. Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
  8. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»

David Palmada: "Saber que, si falles, et mates, et fa sentir viu"

David Palmada: "Saber que, si falles, et mates, et fa sentir viu"

Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada

Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada

Els vehicles electrificats ja representen el 53,1% de la quota de mercat al Bages

Els vehicles electrificats ja representen el 53,1% de la quota de mercat al Bages

Així s'està restaurant una joia gòtica de la basílica de Manresa

Així s'està restaurant una joia gòtica de la basílica de Manresa

Cabres salvatges, serps de dos metres i ratpenats que cacen amb els peus: un llibre divulga la flora i la fauna de Montserrat i el seu entorn

Cabres salvatges, serps de dos metres i ratpenats que cacen amb els peus: un llibre divulga la flora i la fauna de Montserrat i el seu entorn

Manresa compleix una dècada de lluita contra els herbicides químics

Manresa compleix una dècada de lluita contra els herbicides químics

Veïns de Moià plantegen regularitzar el polígon del Prat sense ampliar l’escorxador ni fer la planta de biogàs

Veïns de Moià plantegen regularitzar el polígon del Prat sense ampliar l’escorxador ni fer la planta de biogàs

Conviure en un poble que canvia

Conviure en un poble que canvia
Tracking Pixel Contents