Els vehicles electrificats ja representen el 53,1% de la quota de mercat al Bages
Entre el gener i el maig, la matriculació d’automòbils a la comarca ha crescut el 14,03% respecte al mateix període del 2025, segons dades de la Consultora de sistemes d’intel·ligència de mercat MSI
El Bages ha registrat entre gener i maig un total de 1.219 matriculacions de vehicles, un creixement del 14,03% respecte al mateix període del 2025, segons les dades de MSI (Consultora de Sistemes d’Intel·ligència de Mercat). Els automòbils electrificats -híbrids, híbrids endollables i elèctrics purs- ja representen el 53,1% del mercat a la comarca, que ha experimentat un canvi profund. Prova d’això és l’increment del 83,6% del registre de cotxes 100% elèctrics (202 vendes i el 16,57% de la quota).
Els híbrids convencionals continuen liderant les vendes amb una quota del 29,1% i un creixement del 30,5% (355 matriculacions entre gener i maig), mentre que els híbrids endollables representen el 7,38% del mercat i una puja del 5,88% respecte al mateix període de l’any passat (90 registres).
En paral·lel, els vehicles de gasolina continuen perdent protagonisme, malgrat ser el segon tipus de motor amb més vendes (249 matriculacions i un 20,43% de quota de mercat), amb una davallada del 12,01%.
En aquesta motorització també cal incloure el subconjunt Mild Hybrid, els que incorporen una hibridació suau. Els vehicles equipats amb aquesta tecnologia han suposat el 19,93% de participació i un increment del 9,46% en relació amb els cinc primers mesos de l’any del 2025.
Els cotxes de dièsel són els que han patit la davallada més gran, amb només l’1,7% de la quota (14 matriculacions) entre les diferents variants disponibles. Aquesta xifra representa una reducció del 46,15% respecte al mateix període de l’any passat.
Els cotxes impulsats amb combustible de gas liquat amb petroli superen els de gasoil. Amb 51 matriculacions, han representat el 4,18% de la quota de mercat, caient, però, el 3,77% respecte al mateix període del 2025.
L’elèctric es dispara a l’Anoia
A la comarca de l’Anoia, entre gener i maig s’han efectuat un total de 554 matriculacions d’automòbils, un creixement del 21,49% respecte al mateix període de l’any passat. Entre tots els registres, ha destacat l’increment del 138,89% dels vehicles elèctrics, que han més que doblat la seva presència (86 registres i el 15,52% de la quota de mercat).
Els cotxes electrificats, igual que ha passat al Bages, també lideren el mercat amb una presència del 57,76%. Els híbrids convencionals sumen el 32,32% de les vendes i un creixement del 54,31% (179 matriculacions), mentre que els elèctrics endollables han suposat el 9,93% de la quota (55 registres i un increment del 25%).
Els vehicles de gasolina han patit un retrocés important. Amb 119 matriculacions i el 21,48% de la quota, la presència d’automòbils amb aquesta motorització ha davallat el 13,14%. La variant Mild Hybrid (79 registres i el 14,26% de la quota) ha perdut força també, amb una caiguda del 8,14% respecte a l’any passat. El dièsel, per la seva part, ha tingut una presència testimonial de l’1,08% (6 matriculacions).
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