SEGONS SIGMA DOS
Vuit de cada deu persones vol viure en una casa en propietat, però sis de cada deu només té un pressupost de fins a 200.000 euros
Segons un informe de Sigma Dos per a Culmia, set de cada deu enquestats identifica els elevats preus de compra com el principal obstacle per accedir a una vivenda
Gabriel Santamarina
La vivenda en propietat continua sent la gran aspiració residencial dels espanyols, però la butxaca marca un límit cada vegada més estret. El 82% de la població espanyola considera que comprar una vivenda és la fórmula que encaixa amb el seu futur, segons la tercera edició de l’informe ‘Viatge del Comprador’, elaborat per Sigma Dos per a la promotora
. No obstant, aquesta preferència xoca amb la capacitat real de pagament: el 63% dels enquestats preveu destinar un pressupost màxim de 200.000 euros a la compra d’una vivenda.
La dada reflecteix una de les principals contradiccions del mercat residencial espanyol: la propietat manté la seva força cultural i econòmica, però una part majoritària de la demanda es mou en rangs de preu cada vegada més difícils de trobar, especialment en les grans àrees urbanes. En concret, el 20% dels enquestats afirma que preveu destinar menys de 100.000 euros a la compra, mentre que el 43% situa el seu pressupost entre 100.000 i 200.000 euros. Un altre 31% eleva aquesta forquilla fins als 200.000-400.000 euros, mentre que només el 6,2% contempla operacions per sobre dels 400.000 euros. Això contrasta amb l’import mitjà de les compravendes que s’han tancat en els últims dotze mesos supera els 220.000 euros, segons les dades del Portal Estadístic del Notariat.
La bretxa entre desig i capacitat econòmica travessa tot l’informe. El preu apareix com el factor més decisiu a l’hora de buscar vivenda, amb una valoració de 4,6 sobre 5, per davant de la localització, la mida o la disponibilitat d’aparcament i traster. A més, el 73% dels enquestats identifica els elevats preus de compra com el principal obstacle per accedir a una vivenda, molt per sobre d’altres problemes com la falta d’oferta assequible o protegida, la incertesa econòmica, la dificultat per accedir a hipoteques o l’escassetat de sòl i promoció a determinades zones.
La conseqüència és que l’oferta actual no encaixa amb les expectatives econòmiques de bona part de la demanda. El 62% dels enquestats considera que les opcions disponibles al mercat no compleixen les seves expectatives econòmiques, un percentatge que s’ha incrementat respecte al 55% registrat en l’anterior edició de l’estudi. La tensió és especialment visible a Madrid, on el 67% apunta a aquesta falta d’ajustament econòmic entre oferta i demanda.
Per a Francisco Pérez, conseller delegat de Culmia, les dades evidencien un problema d’accés que fa anys que el sector detecta. «Si mires les xifres globals, els propietaris són el 75% i hi ha més d’un 80% que vol ser propietari. Quan s’aterra quin preu estan disposats a pagar realment és molt baix, hi ha molta gent que està disposada a pagar entre 100.000 i 200.000 euros. A les àrees urbanes, fins a 400.000. Però és poc davant el que realment costa. Totes les dades tenen molta coherència amb la falta d’accés», assenyala.
La vivenda assequible
L’informe també apunta a una dependència més gran de les fórmules assequibles. El 56,9% de la població s’ha plantejat accedir a una vivenda assequible o amb algun tipus de subvenció pública. Entre els més joves, el percentatge s’eleva al 73%, cosa que confirma que les generacions que intenten entrar per primera vegada al mercat són les que més necessiten algun tipus de recolzament per poder comprar, segons dades de Sigma Dos per a Culmia.
El problema no és només el preu final de la vivenda, sinó també l’entrada, l’estalvi previ i el finançament. De fet, el 34,2% de les persones d’entre 26 i 34 anys esmenta la poca capacitat d’estalvi com a obstacle per accedir a una vivenda. En paral·lel, el 32,6% de la població considera que les ajudes directes a la compra o a l’entrada serien el recolzament públic més útil per facilitar-ne l’accés, per davant de les bonificacions hipotecàries, la vivenda pública o protegida de lloguer amb opció a compra.
Pérez defensa que la solució no pot limitar-se només al lloguer: «S’ha de promoure VPO en compravenda de la vida». Segons el seu parer, el problema de molts compradors potencials està en l’estalvi inicial. «Quan no pot pagar més de 200.000 euros té a veure amb els estalvis. En canvi, el que aconsegueix comprar, la hipoteca val menys al mes que un lloguer assequible. S’ha de veure com ajudem perquè siguin propietaris i traiem pressió al lloguer», afegeix.
El coll d’ampolla, no obstant, no es limita al finançament de la demanda. Per al primer espasa de Culmia, el gran impediment està també en la falta de sòl llest per construir, cosa que es coneix com a finalista. La pressió del mercat es produeix en un context de fort increment de preus. «La pujada de dos dígits no es pot aguantar. Haurà d’anar adaptant-se», assenyala Pérez, que atribueix la tensió a una combinació de creació d’ocupació, arribada de població, formació de noves llars i escassetat d’oferta suficient.
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