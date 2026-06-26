BBVA ofereix a les pimes un agent de vendes internacional que funciona amb intel·ligència artificial
La solució permet identificar i contactar amb possibles compradors en l'estranger
David Navarro
BBVA acaba de llançar una nova solució desenvolupada al costat de la consultora Oftex que permet identificar possibles compradors internacionals i concertar reunions comercials mitjançant intel·ligència artificial. En concret, a través d'un agent digital de vendes, els clients de BBVA podran localitzar potencials compradors en l'exterior i activar contactes comercials de manera automatitzada, les 24 hores del dia, perquè les empreses puguin centrar els seus esforços a tancar noves operacions d'exportació.
Aquesta novetat s'emmarca en l'acord de col·laboració que BBVA manté amb Oftex, consultora amb seu a Sant Joan d'Alacant especialitzada en comerç exterior amb més de dues dècades d'experiència, amb l'objectiu d'impulsar la internacionalització de les petites i mitjanes empreses espanyoles.
El nou servei posa a la disposició de les empreses una eina pràctica per a un dels principals reptes als quals s'enfronten moltes pimes quan volen vendre en altres mercats; trobar compradors qualificats i generar oportunitats comercials reals. Gràcies a la intel·ligència artificial, l'agent digital de vendes de SalesbyOftex pot treballar de manera contínua en la identificació d'empreses a l'estranger, el contacte amb potencials compradors i la concertació de reunions comercials.
Prova
Els clients de BBVA tindran accés a una prova sense cost, exclusiva per a contactar amb 20 empreses a l'estranger i realitzar fins a 100 anomenades comercials. Amb aquesta iniciativa, els clients de BBVA a través de Oftex tindran la possibilitat d'ampliar les solucions disponibles per a les empreses que busquen obrir nous mercats, diversificar les seves vendes o reforçar la seva presència internacional.
El servei està pensat tant per a companyies que ja exporten i volen arribar a nous països, com per a aquelles que necessiten suport per a fer els seus primers passos fora d'Espanya, amb una proposta que combina tecnologia, coneixement del comerç exterior i orientació comercial.
L'acord entre BBVA i Oftex contempla a més l'accés a eines d'alt valor estratègic allotjades en la plataforma de la consultora. Entre elles hi ha un test d'autodiagnòstic exportador, que permet a l'empresa conèixer la seva situació actual en matèria de comerç exterior, i una eina digital de selector de països que, en funció del producte i el seu posicionament, suggereix a quins mercats internacionals resulta més viable exportar.
Aquestes funcionalitats s'ofereixen sense cost als clients de BBVA i constitueixen un recurs clau per a orientar l'estratègia exportadora. L'objectiu és que les empreses puguin prendre decisions amb més informació, detectar oportunitats de creixement i avançar en la seva sortida a l'exterior amb un acompanyament professional i accessible.
Externalització
L'acord també inclou per a aquelles empreses que no compten amb personal especialitzat en comerç exterior, un servei d'externalització comercial, que inclou des de la gestió de contactes internacionals fins a l'acompanyament en fires.
A més, les empreses poden accedir a un servei de consultoria especialitzada en comerç exterior amb condicions preferents per als clients del banc. Aquesta consultoria permet revisar en profunditat el producte, el procés i el posicionament de la companyia, amb el suport d'experts que ajuden a definir una estratègia d'internacionalització adaptada a les necessitats reals de cada negoci.
"Aquesta iniciativa amplia el compromís de BBVA amb el creixement de les pimes espanyoles i amb la seva capacitat per a competir en mercats internacionals. Moltes empreses tenen producte, capacitat i ambició per a vendre fora, però necessiten eines que els ajudin a identificar oportunitats reals i a arribar al comprador adequat", ha assenyalat el director de Comerç Exterior de Pimes de BBVA a Espanya, Juan José Fuentes Saiz de Bustamante.
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