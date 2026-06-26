La facturació d’Eurecat Manresa supera els 14 milions, el 19% del total del centre
El 60% de l’activitat del centre al territori és en projectes de desenvolupament de producte i d’R+D+I, i el 35%, en serveis de laboratori, consultoria i formació
La facturació d’Eurecat Manresa va superar l’any passat els 14 milions d’euros, el que suposa gairebé el 19% del total de 74 milions facturat pel conjunt del centre tecnològic català. El creixement respecte del 2024 del centre manresà va ser del 6,7%. L’equipament, l’antic Centre Tecnològic de Manresa (CTM), té un equip format per 155 professionals i aporta innovacions tecnològiques principalment a empreses de sectors vinculats a les indústries de base, l’automoció, els recursos, la salut, el ferroviari, el tèxtil, l’alimentació, el turisme i el logístic. El 60% de l’activitat amb l’empresa del territori és en projectes d’R+D+I i en desenvolupament de producte, i el 35% està enfocada a serveis tecnològics de laboratori, consultoria tecnològica i formació, segons el centre.
Eurecat Manresa impulsa «innovacions amb empreses en camps com l’economia circular, l’energia, la gestió de l’aigua, els sòls i els nous materials avançats amb un impacte molt important a l’ecosistema territorial, des del punt de vista de l’impuls a la competitivitat i sostenibilitat del teixit productiu», subratlla el director general d’Eurecat, Xavier López. «L’ecosistema d’innovació d’Eurecat Manresa té un gran pes del sector del metall i mecànic, la salut i social i l’agroalimentari, als quals el centre tecnològic aporta tecnologies digitals, sistemes ciberfísics, ciències i tecnologies per a la vida i la salut, ciències i tecnologies ambientals i materials i processos de fabricació», afirma el director general.
Eurecat Manresa va rebre dilluns la visita del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, que hi presentava el Pacte Nacional per a la Indústria, tal i com va explicar Regió7. Durant la visita, Sàmper, que va estar acompanyat pel director general d’Indústria, Xavier Roca, va poder conèixer les infraestructures tecnològiques d’Eurecat Manresa, que s’han millorat i ampliat amb una inversió de més de 4 milions d’euros des de 2015 per al desenvolupament de projectes complexos per a les empreses dels principals sectors d’activitat. Entre els projectes que es duen a terme Eurecat Manresa, hi ha des de tecnologies basades en bioprocessos i el desenvolupament d’equips de bugaderia amb molt baix consum d’aigua fins a tractaments termoquímics de subproductes de biomassa i agroalimentaris.
El titular d’Empresa i Treball també va poder comprovar com nous models predictius desenvolupats per Eurecat permeten millorar la qualitat de l’aigua de l’aixeta o també com la tecnologia d’impressió 3D en materials metàl·lics fan possible la fabricació de peces de recanvi per al sector automoció de forma econòmicament viable, entre d’altres innovacions.
Per part d’Eurecat, van acompanyat el conseller, a més del director general, el vicepresident segon, Francesc Santasusana, el director de l’Àrea de Sostenibilitat, Miquel Rovira; el director científic, Daniel Casellas, i el gerent d’Eurecat Manresa, Juanjo Martín i la gerent de centre, Elena Pi. També hi han estat presents el cap de la unitat d’Aigua, Aire i Sols, Xavier Martínez, el cap de la unitat de Residus, i la directora de la unitat tecnològica de Materials Metàl·lics i Ceràmics, Montserrat Vilaseca
Eurecat és un centre tecnològic multidisciplinari amb capacitats en cinc grans àmbits de coneixement vinculats a les tecnologies digitals, els sistemes ciberfísics, els materials i processos de fabricació, les ciències i tecnologies de la vida i la salut i les ciències i tecnologies ambientals. Eurecat compta amb un equip de 850 professionals. Des de la seva creació l’any 2015, durant els quals ha realitzat més de 16.000 projectes i serveis d’innovació tecnològica, ha generat un impacte positiu superior als 1.250 milions d’euros en la facturació d’empreses i entitats catalanes.
Eurecat va néixer el 2015 de la integració dels centres tecnològics avançats ASCAMM, Barcelona Digital, CETEMMSA, Barcelona Media, CTM i Leitat. El 28 de setembre del 2018, el patronat del CTM de Manresa donava el sí definitiu a la dissolució del centre d’investigació de referència de la Catlunya central dins el gran organisme tecnològic català.
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