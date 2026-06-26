Una jornada per acostar la mobilitat elèctrica a les PIME del territori
La sessió informativa, organitzada per l’Oficina de Transició Energètica Col·legial de la Catalunya Central, tindrà lloc el 2 de juliol i està especialment adreçada a les petites i mitjanes empreses
Regió7
L’OTEC , l’Oficina de Transició Energètica Col·legial de la Catalunya Central, organitza el pròxim 2 de juliol, de 16 a 19 h, la jornada «Mobilitat elèctrica: del vehicle a la infraestructura de recàrrega», una sessió informativa i divulgativa adreçada especialment a les petites i mitjanes empreses de les comarques de la Catalunya Central que vulguin conèixer les oportunitats que ofereix la mobilitat elèctrica per reduir costos, millorar la seva competitivitat i avançar cap a models energètics més sostenibles.
L’activitat s’emmarca dins la tasca de les Oficines de Transició Energètica Col·legials (OTEC), una xarxa d’oficines impulsada pel Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb el suport de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya, d’ accelerar la transició energètica i apropar-la al teixit empresarial, oferint informació i suport tècnic gratuït per impulsar la implantació de mesures d’eficiència energètica, energies renovables, autoconsum, electrificació dels consums i altres actuacions vinculades a la descarbonització de l’economia.
Inscripcions obertes: presencial o en línia
L’assistència és totalment gratuïta i es podrà seguir tant de manera presencial al Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (Plana de l’Om, 6, 2n 5a, 08241 Manresa) com en format en línia. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del web www.otec.cat, a l’apartat «Jornades Transició Energètica».
La jornada està dirigida a empreses, professionals, administracions públiques, tècnics, instal·ladors i a totes aquelles persones interessades a comprendre el paper que la mobilitat elèctrica pot jugar en la transició energètica.
En aquest context, la mobilitat elèctrica s’ha convertit en una de les eines més eficaces per avançar cap a un model energètic més eficient i respectuós amb el medi ambient. L’electrificació del transport contribueix a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, disminueix la dependència dels combustibles fòssils i permet optimitzar els costos associats a la mobilitat empresarial.
La mobilitat elèctrica: una oportunitat estratègica
Per a les PIME, l’adopció de la mobilitat elèctrica representa una oportunitat estratègica. La substitució progressiva dels vehicles de combustió per vehicles elèctrics permet reduir els costos operatius derivats del consum de combustible i del manteniment de la flota. Paral·lelament, la instal·lació de punts de recàrrega propis facilita la gestió dels desplaçaments professionals, millora l’autonomia operativa de les empreses i pot generar un valor afegit tant per als treballadors com per als clients.
Durant la sessió, els assistents podran conèixer les darreres novetats del sector, l’evolució de les tecnologies associades als vehicles elèctrics, les infraestructures de recàrrega disponibles i les alternatives que permeten integrar energies renovables per aconseguir instal·lacions més eficients i, fins i tot, parcialment autosuficients.
Un programa amb experts del sector i casos d’èxit
El programa de la jornada inclourà la participació de diversos experts del sector i es podran conèixer casos d’èxit d’empreses que ja han implementat la mobilitat elèctrica, i finalitzarà amb un torn obert de preguntes perquè els assistents puguin resoldre dubtes i compartir experiències.
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