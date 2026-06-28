Estimació per a aquestes vacances
Catalunya preveu un estiu de ple turístic, malgrat unes tarifes un 5% més cares i la nova taxa de la Generalitat
El 31% dels turistes que visitin Catalunya aquest any gastaran més que el passat
María Jesús Ibáñez
Amb uns preus una mica més alts que l’any passat, al voltant del 4,7% més cars de mitjana, i amb un client internacionaldisposat a gastar també més que fa un any, perquè busca un viatge més experiencial i més digitalitzat, el sector turístic català afronta aquest estiu amb unes previsions optimistes, gràcies, en bona mesura, al fet que s’ha convertit en destí de molts dels que han volgut evitar els vols cap a l’Orient Mitjà. La implantació del nou impost sobre els allotjaments turístics de la Generalitat, en vigor a tot Catalunya des de l’1 d’abril, no ha actuat, ara per ara, amb l’efecte dissuasiu que tant temien els hotelers.
L’any està sent molt positiu, admeten representants del sector consultats per aquest diari. «Tenim ocupacions per sobre del 90% de mitjana», asseguren des de la Costa Daurada, a Tarragona. «Confiem a mantenir la tendència de creixement després del rècord d’1,57 milions de pernoctacions registrat el 2025», afegeixen des del Pirineu de Lleida. De moment, les últimes dades facilitades aquesta setmana per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), corresponents al maig, parlen d’un encadenament ja de vuit mesos seguits de creixement quant a pernoctacions de visitants a Catalunya. Els hotels van allotjar aquell mes un 4,41% més de turistes que un any abans, fins als 2,3 milions de persones, que van passar aquí 6,17 milions de nits, un 2,8% més que el maig del 2025.
Tornen les reserves d’últim minut
«En el nostre cas, tant de la Costa Daurada com de les Terres de l’Ebre, les reserves que tenim fins al moment ens diuen que hi haurà bones ocupacions, tot i que sense massa creixement respecte a l’any passat», explica Berta Cabré, presidenta de la Federació d’Hostaleria de Tarragona. Les previsions en altres territoris de Catalunya van del 70% a l’interior i el Pirineu fins al 90% i el 95% a la Costa Brava i la costa central durant el mes d’agost. Hi ha casos, com el de la localitat de Sitges, que s’ha situat com el destí europeu amb més augment de recerques per a l’estiu del 2026, segons el Summer Travel Index de Tripadvisor, per a viatges previstos entre l’1 de juny i el 31 d’agost.
Després d’anys en què ha enviat la planificació i les reserves amb temps, aquest any el sector està notant (i molt) com la incertesa internacional ha tornat a posar de moda l’última hora. «Estem notant que les reserves entren més tard que l’any passat, tot i que es mantenen. Tenim més contractació d’última hora en pràcticament tots els segments», assenyala Rafa Serra, president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave). «El client decideix més tard, compara més opcions i exigeix més flexibilitat, però manté intactes les ganes de viatjar», afegeix Serra.
A Barcelona, per exemple, s’espera que augmentin les estades de turistes procedents de Mèxic, Els Estats Units i la Xina, un visitant que sol disposar d’un pressupost més gran per als seus viatges, que realitza estades més llargues i que mostra preferència per experiències ‘premium’. Per això companyies com Visa preveu que un de cada tres turistes faran un increment de la despesa del 31%. La despesa mitjana superarà els 2.500 euros, i molts destinaran aquests diners al comerç, la restauració i les activitats locals.
Els efectes de la taxa turística
Aquest serà també el primer estiu d’ aplicació de la taxa turística a tot el territori de Catalunya (fins ara només s’havia implantat a la ciutat de Barcelona), però per ara, expliquen els hotelers, «no s’està notant el seu efecte. L’increment lineal que finalment s’ha acordat sí que tindrà impacte en la temporada baixa, quan els preus dels establiments catalans seran menys competitius que els d’altres autonomies on aquest impost no existeix», adverteix Cabré. «Però el que ara ens preocupa és saber com faran ús els ajuntaments del recàrrec municipal previst a partir de l’octubre», avisa la presidenta del sector a les comarques de Tarragona.
També la Taula del Turisme d’Espanya ha expressat la seva preocupació per la proposta que, segons els seus càlculs, permetrà elevar de vuit a 24 euros el recàrrec municipal aplicable als passatgers de creuer en trànsit a Barcelona, cosa que suposaria una càrrega total de fins a 30 euros per escala i un increment acumulat del 500% en menys de dos anys. «Aquesta mesura podria reduir seriosament la competitivitat de la capital catalana com un dels principals ports de creuers del Mediterrani, afavorint la desviació d’itineraris cap a altres destinacions i generant un clar impacte negatiu sobre l’activitat econòmica, l’ocupació i la inversió vinculades al sector», alerta Carlos Garrido de la Cierva, president en funcions de la Taula del Turisme d’Espanya.
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