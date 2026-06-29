Els reptes de Marc Armengol al Banc Sabadell
El nou conseller delegat agafa les regnes de l’entitat vallesana, després de l’adeu del carismàtic González-Bueno, amb la mirada posada en el preu de l’acció.
Albert Martín
El recent adeu de César González-Bueno al Banc Sabadell va arribar en un moment en què la seva figura, ja popular des de l’exitosa defensa de l’opa, va quedar elevada a la categoria de mite. Es destacava que l’executiu havia anunciat la seva marxa quan el banc tenia per davant uns anys que per al seu conseller delegat havien de ser plàcids: bona tendència econòmica, banc sanejat i dos o tres anys a la vista d’una certa bonança
Serà el seu successor, Marc Armengol, el que visqui aquest moment. El desembarcament de l’executiu, que va néixer a Barcelona l’any 1976, arriba de la mà de quatre reptes a curt termini per a l’entitat, en què haurà de demostrar la seva vàlua.Serà el seu successor, Marc Armengol, que visqui aquest moment. I malgrat un context on el vent sembla bufar a favor, el desembarcament d’aquest jove executiu (va néixer a Barcelona el 1976) arriba de la mà de quatre reptes a curt termini en què haurà de demostrar la seva vàlua.
El primer és el mateix que obsessiona la pràctica totalitat de les cotitzades: el preu de l’acció. El Banc Sabadell ha viscut anys d’esplendor en aquest camp, en què ha saltat dels 26 cèntims per acció de finals del 2020 als 3,50 a finals del 2026. Però el cert és que aquest nivell estava dopat pel superdividend que havia d’abonar l’entitat a compte de la venda de la seva filial britànica, TSB. Aquest dividend es va abonar el 29 de maig i va tenir l’efecte esperat: després d’entregar als accionistes un 15% dels seus recursos, l’entitat va caure un 15% en borsa. En un sol dia, els títols van passar de cotitzar a 3,44 a 2,91 euros.El primer és el mateix que obsessiona a la pràctica totalitat de les cotitzades: el preu de l’acció. El Banc Sabadell ha viscut anys d’esplendor en aquest camp, saltant dels 26 cèntims per acció de finals del 2020 als 3,50 a finals del 2026. Però el cert és que aquest nivell venia ‘dopat’ pel ‘superdividend’ que havia d’abonar l’entitat a compte de la venda de la seva filial britànica, TSB, en la qual es va convertir en la seva bomba H contra l’opa del BBVA. Aquest dividend es va abonar el 29 de maig i va tenir l’efecte esperat: després d’entregar als accionistes un 15% dels seus recursos, l’entitat va caure un 15% en borsa. Es va produir l’ajustament previst i en un sol dia els títols passaven de cotitzar a 3,44 euros a fer-ho a 2,91.
Des de l’entitat catalana recordaven que el 90% dels analistes recomanen comprar o mantenir les accions del Sabadell, i que li atorgaven un preu objectiu superior als 3,70 euros. Aquesta revalorització és l’horitzó d’Armengol en el seu desembarcament al banc. En els últims dies s’observen símptomes de pujades: dimecres passat, els títols valien 3,10 euros.Des de l’entitat catalana recordaven davant aquest sot de cotització que el 90% dels analistes recomanen comprar o mantenir les accions del Sabadell, i que li atorgaven un preu objectiu superior als 3,70 euros. Aquesta revalorització és l’horitzó d’Armengol en el seu desembarcament al banc, i en els últims dies s’observen símptomes de pujades: aquest mateix dimecres, els títols valien 3,10 euros.
Inversors institucionals
De la mà del repte del preu de l’acció arriba una segona qüestió: si Armengol aconsegueix convèncer els inversors en els cèlebres road shows que duen a terme amb freqüència les entitats que cotitzen en borsa. Aquestes reunions són clau per convèncer els inversors institucionals dels plans de l’empresa i es reflecteixen en el preu de l’acció.De la mà del repte del preu de l’acció arriba una segona qüestió, que és si Armengol aconsegueix convèncer els inversors en els cèlebres – i temuts – ‘road shows’ que duen a terme amb freqüència les entitats que cotitzen en borsa. Aquestes reunions són clau per convèncer els inversors institucionals dels plans de l’empresa i s’acaben reflectint en el preu de l’acció.
Armengol va anticipar que de moment no farà grans alteracions al pla estratègic del Sabadell, redactat per al període 2025-2027. També va apuntar que un dels seus principals reptes a l’entitat que presideix Josep Oliu passarà per aprofundir el seu procés de digitalització, especialment en l’àrea de banca d’empreses.Armengol va anticipar que de moment no farà grans alteracions al pla estratègic del Sabadell, que es va redactar per al període 2025-2027. També va apuntar que un dels seus principals reptes a l’entitat que presideix Josep Oliu passarà per aprofundir el seu procés de digitalització, especialment en l’àrea de banca d’empreses.
A les qüestions relacionades amb el preu de l’acció s’afegeix un assumpte més específic del Sabadell. L’entitat vallesana va reflectir en els resultats del primer trimestre d’aquest any, els últims amb González-Bueno al capdavant, una caiguda en el marge d’interessos, la principal via d’ingressos d’un banc. Els 872 milions anunciats pel Sabadell en aquest apartat suposaven una caiguda del 3,5% interanual, motivada per uns tipus d’interès més suaus i una dura competència en sectors com l’hipotecari. Hi ha curiositat per veure si Armengol aconseguirà tornar a situar el marge d’interessos en negre quan es presentin els resultats del primer semestre de l’any, a finals de juliol.A les qüestions relacionades amb el preu de l’acció s’uneix un assumpte més específic del Sabadell. En un marc general de bones notícies per al sector de la banca, l’entitat vallesana va reflectir en els resultats del primer trimestre d’aquest any, els últims amb González-Bueno al capdavant, una caiguda en el marge d’interessos, la que és tradicionalment la principal via d’ingressos d’un banc (la diferència entre el preu a què es presta i el que s’ingressa en concepte d’interessos dels clients). Els 872 milions anunciats pel Sabadell en aquest apartat suposaven una caiguda del 3,5% interanual, motivada per uns tipus d’interès més suaus i una dura competència en sectors com l’hipotecari. Al sector hi ha curiositat per veure si Armengol aconseguirà tornar a situar el marge d’interessos en negre quan es presentin els resultats del primer semestre de l’any, a finals del mes de juliol vinent.
Lideratge intern
Després de la carismàtica figura de González-Bueno, Armengol es trobarà amb el desafiament de convèncer els seus subordinats i els treballadors d’un banc que té més de 13.000 empleats. Per a això, l’executiu barceloní compta amb diverses cartes: malgrat la seva joventut, porta tota una vida a la casa. Va entrar al banc el 2002 i va tenir càrrecs de responsabilitat en l’àrea de la tecnologia, les operacions i l’estratègia.Després de la carismàtica figura de González-Bueno, Armengol també es trobarà amb el desafiament de convèncer els seus subordinats i els treballadors d’un banc que té més de 13.000 empleats. Per a això, l’executiu barceloní compta amb diverses cartes: en primer lloc, i malgrat la seva joventut, porta tota una vida a la casa. Va entrar al banc el 2002 i ha tingut càrrecs de responsabilitat en l’àrea de la tecnologia, les operacions i l’estratègia.
En el seu viatge per l’escalafó del banc, va ocupar el rol de cap d’operacions de l’entitat a Amèrica i va ser conseller delegat del TSB, etapa que es va tancar amb la seva venda al Banco Santander. Al llarg d’aquesta trajectòria, Armengol es va convertir en un protegit d’Oliu, que l’ha tingut al cap com a candidat al càrrec que ara exerceix. Armengol també té una estreta relació amb Carlos Ventura, director general de Negocis del banc i principal responsable de la seva xarxa comercial. Amb el nomenament d’Armengol, Ventura també va entrar al consell d’administració del banc.En el seu viatge per l’escalafó del banc va ocupar el rol de cap d’operacions de l’entitat a Amèrica, i també va ser conseller delegat del TSB en una etapa que es va tancar amb la seva venda al Banco Santander. Va ser al llarg d’aquesta trajectòria quan Armengol es va convertir en un protegit del poderós president del banc, Josep Oliu, que li ha tingut al cap com a candidat al càrrec que ara exerceix durant anys. Per si el suport d’Oliu no fos bastant, Armengol també té una estreta relació amb Carlos Ventura, l’altre home fort del banc. Ventura és director general de Negocis del banc i principal responsable de la seva xarxa comercial, i amb el nomenament d’Armengol va entrar també en el consell d’administració del banc.
Als dubtes sobre si Armengol aconseguirà estar a l’altura de González-Bueno responia aquesta setmana un directiu del sector: "Ser banquer al Regne Unit imprimeix caràcter". nass dubtes sobre si Armengol aconseguirà estar a l’altura de González-Bueno responia aquesta setmana un important directiu del sector: "Ser banquer al Regne Unit imprimeix caràcter".
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