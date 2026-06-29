Igualada inicia 186 habitatges durant el 2025 i n’acaba 66
Durant l'any passat es van fer a l'Anoia 182 transaccions de compra d’habitatge nou i 1.497 transaccions de compra d’habitatge usat
Regió7
L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i CaixaBank han analitzat aquest dilluns la situació del sector immobiliari a Igualada i les possibilitats que ofereix a les empreses promotores i constructores de les comarques centrals, en la sessió “Conjuntura Immobiliària Residencial a l’Àmbit funcional de les comarques centrals”, celebrada a l’Igualada Fashion Lab a Igualada. La jornada ha aplegat a nombrosos representants d’empreses promotores i constructores de la zona i ha comptat amb la participació en la benvinguda, de Marc Castells, alcalde d’Igualada, acompanyat per Marc Torrent, director general de l’APCE. També ha participat en la sessió Óscar Sosa, representant del Centre d’Empreses Negoci Immobiliari de CaixaBank de la Direcció Territorial de Catalunya, entre altres ponents.
En aquesta sessió s’ha fet un repàs de l’evolució de la conjuntura del sector promotor i constructor a Igualada, als diferents municipis de l’Anoia i a la resta de comarques centrals. Així, s'ha explicat que Igualada va registrar 186 habitatges iniciats el 2025, i se'n van acabar 66. A l conjunt comarcal, es van iniciar 262 habitatges i se'n van acabar 119. Entre les dades de producció d’habitatge (en valors absoluts) a les comarques centrals durant el 2025 destaquen els 186 habitatges iniciats a Igualada, seguida per Manresa amb 94; Vic amb 79; Solsona amb 25; Moià amb 4, i Berga amb 3.
Compravenda d’habitatges
Les dades de compravendes d’habitatge a l’Anoia corresponents al 2025 indiquen que s’han realitzat 182 transaccions de compra d’habitatge nou a la comarca. Pel que fa a l’habitatge usat, les compravendes efectuades en aquest període han estat 1.497 transaccions. A Igualada, durant el 2025, s’han realitzat 43 transaccions de compra d’habitatge nou i 428 transaccions de compra d’habitatge usat.
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