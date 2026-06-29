Proximitat, impacte social i futur: les claus d’una banca amb propòsit
CaixaBank s’ha consolidat com una entitat capaç d’encapçalar el negoci bancari, créixer amb solvència i situar la dimensió social al centre del seu model
B.C.
Durant els últims 25 anys, la societat ha incrementat de forma clara les seves expectatives cap al compromís d’empreses i organitzacions amb les persones, el territori i el benestar col·lectiu. En aquest context, CaixaBank s’ha consolidat com un referent singular dins del sistema financer europeu: una entitat que combina lideratge empresarial, creixement amb solvència i una profunda vocació social.
Aquesta visió ha cobrat protagonisme al Fòrum Mediterrani, un espai de reflexió sobre els grans reptes econòmics i socials que marcaran el futur. Perquè parlar de progrés implica avui parlar d’inclusió, sostenibilitat, innovació i benestar col·lectiu.
Proximitat amb el client
Un dels trets diferencials de CaixaBank és la seva capacitat per mantenir una relació pròxima amb la seva clientela. L’entitat compta amb més de 4.200 oficines distribuïdes per més de 3.700 municipis espanyols, cosa que li permet ser present en el 99% de les localitats de més de 5.000 habitants. En prop de 460 municipis és, a més, l’única entitat financera que dona servei.
S’hi suma una xarxa d’oficines mòbils que acosta serveis bancaris a més de 1.400 localitats amb accés limitat o sense sucursal. A més, CaixaBank compta amb 47.000 professionals que atenen 20 milions de clients a tot el país.
Aquesta capil·laritat representa una aposta per la inclusió financera i per garantir que cap persona quedi al marge de serveis essencials per raons geogràfiques, especialment en un context marcat per la despoblació rural i la digitalització accelerada.
Fomentar l’estalvi
CaixaBank compleix una destacada funció social a través de l’exercici financer amb el foment de l’estalvi. L’entitat compta amb més d’un milió de clients que estalvien de manera periòdica cada mes i més de quatre milions que realitzen aportacions a productes d’estalvi adaptats a diferents necessitats.
Facilitar eines per planificar objectius, afrontar imprevistos o preparar la jubilació contribueix a reforçar l’estabilitat econòmica de milions de famílies i a generar una resiliència financera més gran.
Atenció als més grans
La transformació digital ha obert noves oportunitats, però també desafiaments per a determinats col·lectius. Entre ells, les persones grans. Conscient d’aquesta realitat, CaixaBank ha desenvolupat un protocol d’atenció especialitzat per als més grans, únic al sector.
L’entitat ha format més de 30.000 empleats en atenció preferent, disposa de més d’11.000 caixers adaptats per a un ús senzill, manté horaris de caixa sense restriccions, avança el pagament de pensions al dia 24 i ofereix atenció personalitzada per telèfon i WhatsApp a través de més de 600 professionals especialitzats en gerontologia. A més a més, el programa Generació+ completa aquesta oferta amb serveis orientats als reptes de l’envelliment: planificació de l’estalvi, jubilació, dependència i cura de la salut.
La inclusió financera també implica atendre les necessitats de persones amb discapacitat, migrants o col·lectius afectats per la fractura digital. Més de 400.000 clients disposen de comptes de pagament bàsics adaptats a situacions de vulnerabilitat.
Entre les iniciatives més destacades figura la implantació del sistema de videointerpretació en llengua de signes SVisual, que permet a les persones amb discapacitat auditiva accedir a informació financera en igualtat de condicions.
Així mateix, l’activitat financera pot ser una palanca de transformació econòmica. Un exemple és MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank i principal entitat de microcrèdits d’Europa. El 2025 va formalitzar prop de 280.000 operacions per més de 2.400 milions d’euros destinades a impulsar projectes emprenedors, generar ocupació i afavorir la igualtat d’oportunitats.
El compromís social de CaixaBank troba una de les seves principals expressions en la col·laboració amb la Fundació La Caixa, a través de la qual es canalitzen ajudes a més de 5.000 entitats socials. Campanyes com 'Cap llar sense Aliments' contribueixen a recolzar les famílies més vulnerables. També, en programes d’impuls de l’emprenedoria rural com 'Terra d’Oportunitats' o amb Voluntariat CaixaBank.
La combinació de rendibilitat, impacte social i innovació ha situat CaixaBank entre les entitats espanyoles més reconegudes. Distincions com el premi de Global Finance al millor banc pel seu suport a la Societat avalen una trajectòria basada en un impacte real, mesurable i auditat que permeten situar l’empresa a l’avantguarda del sector financer espanyol i de tot el món.
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