Ampans celebra la graduació dels joves del FAR, l’escola de Noves Oportunitats
Més de 570 joves han estat acompanyats durant dos anys en un model que combina formació, orientació i connexió directa amb el món laboral
Regió7
Ampans ha celebrat aquest dimarts l’acte de graduació dels joves del FAR, l’escola de Noves Oportunitats, un projecte que acompanya joves en la definició del seu itinerari formatiu i professional, especialment aquells que han vist interromput el seu recorregut educatiu o tenen dificultats d’accés al món laboral. L’acte ha comptat amb la participació del director general d’Ampans, Toni Espinal, el president de l’entitat, Lluís Sánchez, la responsable del Servei d’Inserció i Noves Oportunitats, Imma Pallarès, i el regidor d’Ocupació i Emprenedoria de l’Ajuntament de Manresa, Lluís Vidal Sixto, acompanyats de famílies i professionals.
El FAR (Formació, Aprenentatge i Reptes) és l’escola de Noves Oportunitats d’AMPANS, un espai que ofereix itineraris flexibles i personalitzats que combinen formació, orientació, desenvolupament personal i experiències en entorns laborals reals. Tal com ha destacat el director del centre, Sergi Tremp, “avui entreguem diplomes, però sobretot celebrem els esforços, les dificultats superades i la decisió de continuar avançant”.
Durant els darrers dos anys (edició 2024-2026) el programa ha acompanyat 577 joves, n'ha format 361, ha atorgat 169 matrícules en estudis per continuar el seu itinerari educatiu, i ha aconseguit 57 contractes laborals i 227 pràctiques en empreses. En l’àmbit formatiu el FAR ha ofert un propostes adaptades als interessos i necessitats dels joves amb 29 formacions introductòries, 14 certificats de professionalitat, 4 programes de Formació i Inserció (PFI) i quatre tastets d’ofici en hostaleria, imatge personal, atenció al client i oficis de la construcció.
Al Bages s’han estructurat set itineraris formatius: Aula, Reforç del català, Informàtica i 3D, Serveis Comercials, Industrial, Hostaleria i Imatge personal.
Més enllà dels resultats quantitatius, el programa posa el focus en el desenvolupament integral dels joves. Durant el seu pas pel FAR, adquireixen coneixements i competències professionals, però també habilitats personals clau com la responsabilitat, la constància, la capacitat d’adaptació i el treball en equip, segons destaca Ampans. “El que realment marca la diferència no són només les oportunitats, sinó el coratge dels joves per aprofitar-les”, ha remarcat Tremp durant la seva intervenció.
El projecte es sustenta en un model d’acompanyament individualitzat i en una col·laboració d’una banda amb els serveis educatius, i de l’altra amb el teixit empresarial, que facilita l’accés a pràctiques i a primeres experiències laborals. En aquest sentit, Ampans destaca la importància de comptar amb el suport del territori, entre altres, els centres de formació adscrits, els agents derivadors i el compromís de les empreses col·laboradores, així com el paper fonamental de les famílies i de l’equip professional, que fan possible cada itinerari.
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