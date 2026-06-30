BBVA dona cinc milions d'euros i mobilitza ajuda humanitària després dels terratrèmols a Veneçuela
El banc basc ha organitzat una recollida de fons a tots els països on té presència, a més d’acompanyar els seus empleats afectats
Regió7
El BBVA ha anunciat que està duent a terme diferents iniciatives de suport humanitari per contribuir a la resposta davant els terratrèmols de Veneçuela, que fins al moment han provocat 1.719 morts i 5.024 ferits. Entre les accions impulsades pel banc hi ha una donació de cinc milions d’euros a la Creu Roja, UNICEF i ACNUR, així com a diferents associacions locals amb el suport de BBVA Provincial (la filial del BBVA a Veneçuela) per a la canalització dels fons, i la selecció i coordinació d’aquestes organitzacions locals.
D’altra banda, BBVA Provincial ha activat un pla integral de suport per acompanyar els seus empleats afectats, així com les seves famílies, incorporant mesures d’acompanyament, atenció psicosocial, allotjament temporal i accions preventives per protegir el seu benestar. “Així mateix, BBVA Provincial ha impulsat mesures per acompanyar els seus clients i les comunitats afectades per l’emergència, com l’exoneració temporal de comissions en operacions realitzades entre comptes de l’entitat, facilitant l’accés als serveis financers durant la contingència”, ha afegit el banc.
Addicionalment, la filial ha habilitat la seva seu principal com a centre de recollida per a la recepció, classificació i distribució de subministraments de primera necessitat. De manera paral·lela, el banc continua monitorant l’impacte de la situació en els seus clients i avaluant noves iniciatives de suport, en funció de l’evolució dels esdeveniments.
En paral·lel, el Grup BBVA ha posat en marxa des d’Espanya una campanya de recaptació de fons entre la seva plantilla i la seva clientela a tots els països on opera. Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho mitjançant transferència bancària a la Creu Roja, UNICEF o ACNUR, així com a través de Bizum. A Mèxic, clients, empleats i la societat poden col·laborar amb la Creu Roja.
També altres països
La recollida de fons també s’ha habilitat a l’Argentina, Colòmbia i el Perú. D’altra banda, el BBVA ha posat a disposició de Veneçuela 28 tones d’ajuda humanitària a través de la Secretaria de Relacions Exteriors de Mèxic.
Finalment, professionals de diferents àrees del grup estan oferint suport especialitzat a BBVA Provincial. Entre altres, equips de Mèxic amb àmplia experiència en danys provocats per terratrèmols estan col·laborant estretament en les tasques de revisió d’edificis i la seva reparació.
“Les notícies que arriben des de Veneçuela ens commouen profundament. Des del BBVA volem traslladar les nostres més sinceres condolences als familiars i éssers estimats de les víctimes. A més de la donació i les campanyes solidàries, estem treballant en mesures perquè els nostres empleats i clients puguin recuperar com més aviat millor la normalitat”, ha assenyalat Carlos Torres Vila, president del BBVA.
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