Bon Preu revela el motiu de les prestatgeries buides als seus supermercats: "Una incidència" al sistema informàtic del magatzem
L'avaria va afectar temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues
Des de fa dues setmanes, els clients habituals dels supermercats del Grup Bon Preu han compartit a les xarxes socials la seva sorpresa en veure prestatgeries buides en alguns establiments. Segons ha informat la companyia, la situació s'ha degut a una "incidència tècnica", que ja s'ha resolt, arran d'un canvi en el sistema operatiu del seu magatzem logístic.
L'avaria va afectar temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu, Esclat i el servei BonpreuEsclat Online, alentint el ritme habitual de reposició de determinats productes en alguns establiments. Tot i això, les conseqüències han estat molt diferents segons la botiga, i mentre que alguns establiments encara s'estan recuperant d'aquesta incidència tècnica, en d'altres pràcticament no s'ha notat.
"El problema tècnic es va resoldre fa una setmana. La recuperació de l'estoc a les botigues és un procés gradual que requereix alguns dies per tornar als nivells òptims de servei", ha indicat la companyia en un comunicat.
A més, Bon Preu assenyala que aquesta situació ha coincidit amb un període d'elevada activitat comercial, marcat per la campanya de Sant Joan i l'inici de la temporada d'estiu, dos factors que han incrementat la demanda als seus establiments i han dificultat la normalització del subministrament.
Per accelerar la recuperació, el grup afirma que ha "reforçat l'activitat logística" amb l'objectiu de restablir com més aviat millor els nivells habituals d'estoc i garantir el millor servei als seus clients. La companyia assegura que continua fent un seguiment constant de la situació i lamenta les molèsties ocasionades.
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