El Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona donarà veu al jovent emprenedor del territori
La trobada, que se celebrarà el pròxim 2 de juliol a Olvan, posarà en valor el paper de les empreses i reflexionarà sobre els grans reptes de present i futur
Regió7
L’Espai Curriu Esdeveniments Singulars d’Olvan acollirà el pròxim 2 de juliol el Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona, el gran punt de trobada de les empreses i autoritats locals del territori organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona per posar en valor el paper essencial de l’empresa i compartir reflexions sobre els grans reptes que defineixen el present i marcaran el futur.
El Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona posarà enguany el focus en el talent jove del territori i tindrà un paper protagonista a través d’una taula rodona «Qui agafa el volant? Joves i empresa», on joves de diferents realitats i trajectòries compartiran com imaginen el futur del territori i quin paper hi han de tenir les empreses de la comarca.
La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, Mercè Sallés, assegura que la voluntat és donar protagonisme a una generació que sovint no rep prou atenció malgrat impulsar projectes innovadors i de gran valor. En aquest sentit, destaca que al Berguedà hi ha joves «amb molta empenta i moltes iniciatives» que han apostat pel territori.
El debat comptarà amb Guillem Canudas, arquitecte a Arquitectura Sideral, Ramon Carol, cofundador de KARKÖN, Marina Ginestà, enginyera tèxtil-Product Manager a Grup Marina Textil, i Adán Prieto, responsable de la divisió d’automatització a Vidmar Group.
Programa
19.00 h – Benvinguda
19.10 h – Taula rodona: Qui agafa el volant? Joves i empresa
Integrada per:
- Guillem Canudas Gorgas, arquitecte a SIDERAL ARQUITECTURA
- Ramon Carol Romera, cofundador de KARKÖN
- Marina Ginestà Mujal, enginyera tèxtil-Product Manager a GRUP MARINA TEXTIL
- Adán Prieto Lucas, responsable de la divisió d’automatització a Grupo Vidmar
19.55 h – Conclusions escenificades
Com a tancament, una intervenció escenificada posarà en relleu les conclusions més destacades de la taula rodona
20.15 h – Lliurament del Premi de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà 2026
Premi Cambra Berguedà i Cardona a la Trajectòria empresarial
20.30 h – Cloenda
Més enllà de la temàtica d'enguany, el Dia de la Cambra és una trobada de referència per al teixit empresarial del Berguedà i Cardona. Sallés subratlla que l'objectiu és reconèixer la tasca de les empreses, que defineix com «el motor de l'economia del país». La jornada serveix per compartir experiències, crear sinergies i reivindicar la feina que empresaris i empresàries duen a terme durant tot l'any.
En el decurs del Dia de la Cambra també es farà entrega del Premi Cambra Berguedà i Cardona per reconèixer la trajectòria de dues empreses del territori. La jornada, que començarà a les 7 de la tarda, comptarà amb la participació del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, i la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, Mercè Sallés.
El Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona no només és un espai per a la reflexió i el reconeixement, sinó també una oportunitat per fer contactes i establir vincles entre empresaris i professionals de la comarca. La inscripció és gratuïta i es pot fer a través d'aquest enllaç.
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