L’analista Xavier Roig alerta a Berga de la pèrdua de productivitat de l'economia catalana
L’enginyer presenta a la seu de l’ACEB l’informe Fènix, que avisa de la urgència de revertir un model basat en salaris baixos
Regió7
L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà va acollir ahir una conferència de Xavier Roig, coordinador del polèmic informe Fènix, un contundent estudi que alerta que, malgrat el creixement del PIB global, el model econòmic dels darrers 25 anys ha abocat el ciutadà català a un empobriment relatiu de 12 punts respecte a Europa a causa de la baixa productivitat, d’una demografia desmesurada i de la creació de llocs de treballs innecessaris. La jornada va comptar amb una cinquantena de persones, principalment del sector empresarial del Berguedà.
La seu de l’ACEB va ser l’escenari de la presentació de l’Informe. Durant l’acte, el coordinador de l’estudi, Xavier Roig, enginyer informàtic i analista, va posar de manifest una paradoxa alarmant davant del teixit empresarial de la comarca: Catalunya produeix més riquesa global , però els seus ciutadans són cada vegada més pobres en comparació amb Europa.
L’informe detalla amb xifres com s’ha afeblit el benestar de la societat. L’any 2000, el PIB per càpita català se situava 6 punts per sobre de la mitjana de la UE-27, avui, en canvi, es troba 6 punts per sota. Això suposa un empobriment relatiu de 12 punts percentuals respecte a la ciutadania europea en només un quart de segle. Segons va exposar Roig, el motiu principal d’aquesta tendència és que el gran creixement demogràfic ha deprimit el PIB per càpita. L’analista va posar com a exemple de referència el País Basc o Aragó, que han aconseguit augmentar el seu benestar amb un volum d’immigració que, en termes percentuals, ha estat una tercera part de la catalana.
Per a l’equip redactor de l’informe, l’arrel del problema es troba en la pèrdua de productivitat, que en el context europeu ha passat de representar el 92% al 87% de la mitjana de la UE. Aquesta caiguda va lligada a un model que ha creat molta ocupació en sectors de salaris baixos i poc productius. Segons l’estudi, el 52% de la creació neta d’ocupació entre 2008 i 2023 s’ha produït en sectors per sota del salari mitjà català (34.950 €) i el 44% s’ha concentrat en sectors amb «salaris altament subvencionats», és a dir, inferiors a 27.500 € l’any 2023.
Segons Roig, salari subvencionat és aquell on les aportacions fiscals del treballador i de l’empresa a la Seguretat Social i impostos no cobreixen el cost dels serveis públics bàsics que consumeixen. Actualment, el 35% de l’economia catalana opera en sectors que depenen d’aquests sous de baix valor afegit, un fenomen concentrat sobretot en els serveis i determinades branques industrials, com la càrnica, segons l’informe.
Davant d'aquest fet, Roig va afirmar que "durant els 25 anys s’han creat llocs de treball innecessaris a Catalunya. Aquells sectors econòmics que més han crescut no només no han aportat més benestar, sinó que han sostret recursos del sistema que s’haurien pogut invertir en altres àmbits”
Projecció 2050 i mesures urgents
L'Informe Fènix clou amb un advertiment de cara al futur. Si es manté el model actual, les projeccions per a l'any 2050 indiquen que Catalunya patirà un empobriment continuat i caurà fins a la quarta posició en PIB per càpita dins d'Espanya.
Per revertir aquesta situació i recuperar l'essència d'una Catalunya productiva , l'informe proposa un llistat de mesures estructurals urgents, com eliminar avantatges fiscals que afavoreixen activitats de baixa productivitat; apujar el salari mínim per frenar l'ocupació de baixa qualificació; aplicar polítiques d'immigració selectiva segons la qualificació de la demanda; reduir la capacitat turística i eliminar avantatges fiscals a activitats poc productives; revisar el sistema fiscal per no penalitzar els sous alts que atreuen centres de decisió empresarials; i exigir el català obligatori en l'atenció al públic i serveis de cura personal.
Origen i objectius de l’Informe Fènix
L’Informe Fènix té el seu origen en el neguit d’alguns economistes i empresaris del país, que fa temps que detecten i denuncien el que consideren anomalies en el model econòmic català. És una anàlisi independent que només vincula les persones que l’han elaborat i signat.
Aquest informe s’està presentant a les institucions públiques de Catalunya, així com als agents econòmics i socials, com a l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, amb l’objectiu de generar un debat de país que permeti corregir els dèficits del model i orientar-lo cap a un model sostenible que garanteixi el progrés i el benestar de la societat catalana. L’informe ha estat coordinat per Xavier Roig i elaborat pels economistes Xavier Cuadras Morató, Modest Guinjoan i Miquel Puig, i assessorat per Jordi Galí, Guillem López-Casasnovas i Jaume Ventura.
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