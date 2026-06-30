Level suspèn les rutes que connecten Barcelona amb Boston i Los Angeles a partir de la temporada d'hivern
L'aerolínia deixarà d'operar les connexions per "motius operatius i d'eficiència"
ACN
La companyia aèria Level suspendrà les rutes que connecten Barcelona amb Boston i Los Angeles a partir de la temporada d'hivern. L'aerolínia propietat del grup IAG deixarà d'operar les connexions per "motius operatius i d'eficiència", segons ha confirmat l'ACN. Level justifica que està prioritzant rutes "amb una demanda més consolidada, menys estacional i amb una rendibilitat més resilient, en mercats que ofereixen més valor i potencial de creixement". La temporada d'hivern arrenca el 25 d'octubre i l'aerolínia ultima el programa sencer, que preveu ajustar en les pròximes setmanes. La decisió arriba després que Level hagi retallat vols en quatre rutes aquest estiu.
En els últims mesos també ha cancel·lat la connexió entre la capital catalana i San Francisco per falta de motors d'avió.
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