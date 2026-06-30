Grans deutors
Qui entra i qui surt de la llista de morosos d’Hisenda 2025: torna Isabel Pantoja i s’estrena Negreira
Els grans morosos amb Hisenda es redueixen un 4,4% el 2025, fins als 5.853 contribuents
L’Agència Tributària ha precisat que, si s’eliminen les duplicitats, el deute se situa en 15.364 milions, un 12,2% més
Monique Zamora Vigneault
Com és habitual el mes de juny des del 2015, Hisenda ha publicat la llista negra dels grans morosos del país. Aquest any, tot i que la llista de l’últim exercici s’ha aprimat considerablement, hi han tornat alguns integrants habituals. La cantant Isabel Pantoja torna a la llista amb un deute d’1,2 milions d’euros, igual com Paz Vega, amb un import d’1,8 milions d’euros. Aquest any s’estrena l’àrbitre José María Enríquez Negreira, amb un milió d’euros. No és l’únic del món de futbol, també hi figura l’exfutbolista turc Arda Turan, amb 1,2 milions d’euros.
Menys morosos
Els grans morosos s’han reduït un 4,4% respecte a l’estiu anterior, fins als 5.835 contribuents. No obstant, des de l’Agència Tributària han precisat que, si s’eliminen les duplicitats, el deute avança un 12,2% més respecte a l’any anterior, fins als 15.364 milions d’euros.
Per figurar en aquesta llista en què ningú vol ser, els deutors han de deure més de 600.000 euros. Aquest any n’hi ha 144 menys que l’any passat, després que 879 dels seus integrants sortissin de la llista de la infàmia i que se n’hi incorporessin 735 de nous. Aquestes són les xifres generals que proporciona l’Agència Tributària, a falta que es publiqui la llista dels grans deutors cap a les 12.00 hores. Aquest any la majoria dels grans morosos van ser persones jurídiques, que suposen el 81,3% de la llista, mentre que les persones físiques van representar tan sols el 18,7%.
Aquests grans morosos deuen a Hisenda 15.432 milions d’euros, un 4,4% menys que un any abans, dels quals 12.177 milions corresponien a contribuents que apareixen com a deutors principals; 2.557 milions a contribuents que són tant deutors principals com responsables; i 698 milions a deutors únicament responsables. En paral·lel, 4.288 milions de l’import total corresponen a deutes en procés concursal, per la qual cosa el seu eventual cobrament està lligat al mateix procediment.
Ingressos de 79,5 milions per no sortir a la llista
L’Agència Tributària ha precisat que alguns contribuents que complien les condicions per aparèixer a la llista van fer ingressos per 79,5 milions per evitar-ho, alguns amb abonaments abans del tancament d’any per reduir el deute del llindar dels 600.000 euros (42,27 milions) i d’altres saldant completament els seus deutes després de ser inclosos (37,23 milions). D’acord amb les dades de l’Agència Tributària, 879 morosos que apareixien a la llista del 2024, amb un deute de 1.729 milions, l’han abandonat, ja sigui per cancel·lar el deute, fer-lo baixar de 600.000 euros, obtenir un ajornament o suspensió o per falta de fermesa.
Alhora, s’hi han incorporat 735 morosos nous, amb un deute global de 1.083 milions.
Els morosos de la llista del 2024 han abonat des del juny de l’any passat ingressos per 220 milions i els seleccionats per a la nova llista per 189,97 milions des de l’1 de gener. En aquesta llista, s’han fet derivacions de responsabilitat subsidiària o solidària a tercers del deute de 2.099 morosos, per un import de més de 2.927 milions d’euros.
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