Els usuaris de les gasolineres manresanes noten l'increment de l'IVA en els carburants
Els clients de les benzineres consideren "innacceptables" uns preus que des d'aquest dimecres han pujat una mitjana de vuit cèntims per litre, segons l'Associació Espanyola de Consumidors
Els clients que han anat a posar combustible als seus vehicles aquest dimecres a Manresa han notat un notable increment en el preu dels carburants. El motiu és el retorn al 21% de l'impost sobre el valor afegit (IVA), que havia estat fixat al 10% des del març per la guerra a l'Orient Mitjà. Segons les dades de l'Associació Espanyola de Consumidors, l'encariment mitjà als sortidors ha estat de vuit cèntims per litre, deu la gasolina i tres el gasoil. En declaracions a Regió7, sis usuaris de benzineres han criticat una pujada i, sobretot, uns costos que consideren "innacceptables".
Elisa Carvajal, de Fonollosa, és una usuària habitual de la gasolinera Esclatoil de Manresa, i aquest dimecres ja ha notat una diferència substancial. "És més car, la setmana passada estava a 1,2 i escaig i avui ja és més alt", assegura. El preu de la gasolina en aquesta benzinera era de 1.349 per als socis i 1.399 per als clients sense targeta. Segons a parer seu, el cost "no és acceptable" perquè "des de la covid no ha parat de pujar en comparació al preu d'abans.
D'altra banda, creu que és "positiva" la rebaixa directa als hidrocarburs que s'anirà reduint progressivament a mesura que avancin les negociacions entre els EUA i l'Iran. Al juliol, la bonificació és de 15 cèntims, 10 a l'agost i 5 al setembre. Tanmateix, opina que quan s'acabi "el preu continuarà pujant".
En la mateixa gasolinera, Rafael Arcos, propietari de l'empresa Arcos Carnisseria-Xarcuteria, de Santa Maria d'Oló, valora com a "insuficient" aquesta ajuda dels hidrocarburs. "Per a la gent que ens guanyem la vida al transport és una putada, però és el que hi ha. Fins que no sortim al carrer i la comencem a fer grossa...", avisa. Sobre la pujada de preus per l'inici del conflicte entre Washington i Teheran, assegura que la va viure amb certa incertesa, ja que "no sabem quan pot durar tot plegat, i situacions com aquesta fan encarir els combustibles".
En canvi, l'Imma Capdevila, usuària de la gasolinera Gasoils Rovira de Manresa, va viure amb menys neguit les conseqüències econòmiques de la guerra. Sí que li ha sobtat, però, la pujada de preus aquest dimecres. "Si ho hagués sabut, vinc ahir. Jo venia convençuda que tindria un d'1,30 i m'he quedat sorpresa. Són molts diners", lamenta aquesta veïna d'Artés. El preu de la gasolina és de 1.429. De la mateixa manera que la resta d'usuaris, considera que el cost és poc raonable i "molt inflat: amb menys també tiraríem". Per aquesta raó, diu que "ja no miro la quantitat, sempre poso el mateix import".
Àlex Muñoz, de Manresa, va a omplir el dipòsit del seu cotx a Gasoils Rovira cada un o dos mesos, però aquesta circumstància no ha impedit que també hagi notat la pujada. Això no obstant, en relació amb amb altres ocasions, no ho ha trobat "tan car": "comparat amb altres coses ha anat variant".
A la Repsol de la carretera de Vic, la manresana Maria Ribalta, clienta recurrent d'aquesta estació de servei, ha opinat que el "govern s'aprofita de les guerres per apujar preus", i que la bonificació dels hidrocarburs "és el mínim que poden fer".
En aquesta benzinera, Víctor, veí manresà, afirma que, si pogués, no faria servir el vehicle particular. "Per la feina no em queda altra alternativa que fer ús del cotxe. És el que hi ha". Tan aviat com es va assabentar de l'inici del conflicte va córrer per omplir el dipòsit. "Quan penses que un dels països afectats és els dels màxims exportadors de petroli t'espantes, així que vaig anar a posar gasolina".
"La sensació és que hi ha petroli"
L'administrador de PetroBages, Ferran Parera, ha explicat a aquest diari que per als usuaris ja era de "preveure" que hi hauria aquesta pujada. Tot i que la bonificació dels hidrocarburs serveix per esmorteir l'impacte, assegura que a l'octubre "seran més cars". Tanmateix, ha confirmat que les perspectives són bones perquè "sembla que hi ha molt petroli". "Si no s'esvera el galliner i l'estret d'Ormuz està obert i els vaixells poden circular, el preu baixarà", afirma.
Les condicions geopolítiques determinaran el moment en què el preu arribarà a la situació d'abans del conflicte. "El cost varia contínuament. Aquest matí el preu del barril de Brent estava a 72 i escaig, i ara a 71,13. Depenem del mercat, però si hi ha oferta sobrant el cost repercutirà favorablement per als usuaris. Durant la guerra hi havia escassetat del producte i un encariment dels preus", ha sentenciat Parera.
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