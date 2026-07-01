Entra en vigor la taxa Shein, Temu i AliExpress: com s'aplicarà? Com afectarà? Hauré de pagar els 3 euros?
Brussel·les imposa un aranzel als productes de baix cost que arriben de fora de la UE per frenar l'allau d'importacions procedents, sobretot, de la Xina
Aquest 1 de juliol entra en vigor la taxa de tres euros que la Unió Europea imposarà a partir d'ara als productes amb un valor inferior a 150 euros importats des de fora del territori comunitari, amb l'objectiu de fer front a l'allau d'importacions de baix cost procedents principalment de la Xina.
Les xifres parlen per si soles. El 2024 van arribar a la UE més de 4.600 milions de petits paquets i l'any passat en van ser 5.800 milions. Això representa un augment de més del 25% respecte de l'any anterior. La majoria són importacions procedents de tercers països, directament al consumidor, sense pagar aranzels.
Shein, Temu i AliExpress són alguns dels gegants del comerç en línia que estan saturant el mercat europeu. Tot i que la taxa no discrimina en funció de l'origen del paquet, el 91% de tots els enviaments de comerç electrònic amb un valor inferior a 150 euros el 2024 procedien de la Xina.
Per què es crea la taxa?
Fins ara, els paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats directament al consumidor des de fora de la UE estaven exempts d'aranzels. Aquesta exempció es va introduir originalment als anys vuitanta per evitar «càrregues administratives desproporcionades» per a les autoritats duaneres, les empreses i els particulars.
Tanmateix, la digitalització d'aquests procediments elimina aquesta càrrega. Al mateix temps, l'explosió del comerç digital ha disparat el nombre de paquets de baix cost importats a la UE. Brussel·les adverteix dels riscos en matèria de seguretat, ja que molts productes no compleixen els estàndards comunitaris i no paguen aranzels.
De fet, les inspeccions aleatòries dutes a terme per les autoritats dels vint-i-set estats membres van demostrar que més del 60% dels productes analitzats no complien els estàndards europeus. L'executiu comunitari denuncia que això genera una competència deslleial amb la qual els comerciants tradicionals no poden competir.
La Comissió sosté que aquest aranzel de 3 euros «iguala les condicions». Segons l'executiu, garanteix que «totes les empreses que introdueixen productes al mercat de la UE», tant a l'engròs com directament al consumidor, estiguin subjectes als drets duaners i compleixin la normativa.
Com funciona l'aranzel?
A partir d'ara, les autoritats duaneres nacionals hauran de cobrar un aranzel de 3 euros per cada tipus de producte amb un valor inferior a 150 euros. Això significa que, si comprem per internet, per exemple, quatre faldilles, la taxa serà de 3 euros. Però si comprem un rellotge, dues ulleres de sol i quatre faldilles, l'aranzel pujarà fins als 9 euros.
A més, a partir de la tardor s'aplicarà una taxa, encara per determinar, als paquets. L'objectiu és ajudar a cobrir els costos addicionals que afronten les autoritats duaneres per gestionar l'increment de les importacions.
Qui paga?
En principi, hauria de ser el venedor o el servei postal qui assumís el cost de l'aranzel i només de manera excepcional el consumidor. Tanmateix, l'Organització Europea de Consumidors (BEUC, per les seves sigles en anglès) tem que alguns operadors incompleixin la norma.
«Això significaria que els compradors rebrien una factura sorpresa en rebre el paquet, a més del que ja han pagat», va assegurar Agustín Reyna, director general de la BEUC, en un comunicat. Reyna va advertir que aquesta pràctica seria contrària a la legislació de protecció dels consumidors, que exigeix que les persones coneguin el preu total abans de comprar, i no en el moment del lliurament.
És una decisió definitiva?
Sí i no. El novembre de l'any passat, els governs de la UE van acordar abolir la norma que permetia l'entrada de mercaderies amb un valor inferior a 150 euros procedents de tercers països sense haver de pagar aranzels. Aquesta norma feia que molts paquets fossin infravalorats —fins a un 65%, segons les estimacions del Consell de la UE— per evitar el pagament de taxes.
Però aquesta reforma no entrarà en vigor fins al 2028. Atès que per als governs europeus l'explosió del comerç electrònic de baix cost és un problema «urgent», els Vint-i-set van acordar una mesura transitòria. Aquesta mesura és la taxa de 3 euros, que s'aplicarà de manera temporal fins al juliol del 2028.
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