La Nit del Comerç | Gina Fornells Propietària de Cal Fornells
«Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic»
Cal Fornells rebrà el premi "Comerç Innovació i Creativitat" de la Nit del Comerç, que tindrà lloc el 6 de juliol a les 8 del vespre al pati del teatre Kursaal de Manresa
La botiga manresana especialitzada en el món dels animals de companyia Cal Fornells, un negoci familiar amb quatre generacions d'història i una trajectòria de gairebé un segle, ha rebut el Premi al Comerç Innovació i Creativitat 2026.
Què representa per a vosaltres aquest reconeixement?
Ho valorem molt positivament. Crec que és molt important reforçar el relleu generacional en un negoci. A Manresa hi ha moltes botigues on això no està passant i, per això, estic molt agraïda que es reconegui que hem estat capaços i valents de crear una botiga nova i assumir una inversió important. Per això, ens fa molta il·lusió que es valori aquesta aposta i se’ns hagi concedit aquest premi.
Com ha evolucionat el negoci al llarg de gairebé un segle de trajectòria?
Cada generació s'ha hagut d'enfrontar a un repte diferent. El meu avi era més graner, els meus pares van introduir tot el món dels animals de companyia i ara ens trobem en un sector completament renovat. Nosaltres vam voler mirar cap al futur. Veníem del passat, per dir-ho d’alguna manera, i quan em vaig incorporar al negoci amb el relleu generacional, com que sempre m'ha apassionat el món dels animals, vam decidir apostar per un concepte totalment diferent.
Fa un parell d'anys vau traslladar i ampliar les instal·lacions a la carretera de Vic, apostant per un nou concepte de botiga. En què consisteix aquest model?
Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic, que estigués ben sectoritzada, amb el producte ben exposat i una distribució clara. A més, apostem per productes de qualitat, prioritzant marques d'aquí, catalanes i espanyoles, així com petits projectes que innoven i fan propostes molt interessants. També donem molt valor als productes fets a mà i a una alimentació el més natural possible.
Què ofereix el nou Cal Fornells?
S’hi pot trobar pràcticament de tot, excepte el servei veterinari. Sí que oferim perruqueria, però sobretot ens diferenciem per l'àmplia oferta d'accessoris. Moltes botigues se centren principalment en l'alimentació i nosaltres treballem amb accessoris molt cuidats i de gran qualitat. Cada vegada hi ha més consciència que els animals necessiten un bon acompanyament i han d’estar ben cuidats. Al final, un bon accessori i una alimentació de qualitat contribueixen al seu benestar i ajuden a prevenir problemes.
Com valora la clientela el nou concepte de botiga?
Aquest model està tenint molt bona acollida perquè respon a una demanda que cada vegada és més present i que encara costa de trobar. Hi ha molts clients que entren aquí i diuen: «això no és una botiga pel meu gos, això és una botiga per a mi!». La clientela valora molt tant la qualitat del producte com el tracte personalitzat. Sempre hem procurat oferir un bon tracte i tenim clients de tota la vida. De fet, abans d'obrir la nova botiga em feia una mica de por que el canvi de concepte no els agradés. Però els va agradar molt veure l'evolució de l'antiga botiga cap a aquest concepte diferent i valoren que una nova generació doni continuïtat al negoci i hàgim estat valents fent aquest pas.
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