La Nit del Comerç | Aida Elson Responsable de Llengua de Gat Obrador
«Al mercat el tracte amb el client és molt més proper»
La responsable de l'establiment Llengua de Gat, guardonada amb el Premi a la Parada de Mercat amb Encant a La Nit del Comerç, reivindica els mercats com a espais de proximitat, qualitat i innovació
L’obrador de rebosteria del Mercat de Puigmercadal Llengua de Gat serà l’establiment guardonat amb el premi “Parada de Mercat amb Encant” a La Nit del Comerç, que tindrà lloc el pròxim dilluns al vespre al pati del teatre Kursaal de Manresa.
Premi a la Parada de Mercat amb Encant. Què creu fa especial el seu establiment?
Jo crec que és una parada amb una visió una mica diferent dels mercats de tota la vida. Tenim un obrador petit on, des de la mateixa parada, la gent pot veure com elaborem els productes que està comprant. Tot és casolà, fet a mà i surt directament del forn a la parada.
Com va arribar al món de la rebosteria?
Mai no m'hi havia dedicat professionalment, però sempre havia fet rebosteria perquè m'agradava moltíssim. Ho feia per hobby i cada cop més em vaig anar preparant i fent cursos. Familiars i amics sempre em demanaven que preparés les postres per aniversaris, festes i altres celebracions. Fins que vaig pensar que això que m'agradava tant podia convertir-ho en el meu negoci.
Quins productes podem trobar a Llengua de Gat?
Hi oferim tota mena de rebosteria casolana. Des de les tradicionals llengües de gat, les galetes de tota la vida que recordem de les àvies, fins a galetes de llimona, pans de pessic de carbassa, llimona o vainilla, tarta de Santiago, magdalenes o cookies d'estil americà amb crema de cacauet o de Nutella. Penso que, si menges un dolç, ha d'estar elaborat amb ingredients de qualitat com una bona mantega i ous de proximitat. També preparo caixes de galetes i rebosteria artesanal totalment personalitzades.
Què aporta un mercat respecte d'una botiga convencional?
Treballar al mercat té molts avantatges. D'entrada, estàs molt acompanyada. Sempre hi ha moviment i gent que t'acompanya en el viatge, sobretot quan comences. A més, crec que el mercat dona més valor i importància al producte que tens.
El tracte amb el client també és diferent?
Al mercat el tracte amb el client és molt més proper. La meva idea sempre ha estat oferir una atenció personalitzada i el mercat facilita aquesta relació directa amb els clients i poder-los fer una comanda més a la mida.
Com valora l’experiència?
N'estic molt contenta i molt motivada per continuar creixent i impulsant nous projectes. També m'agradaria contribuir a donar una nova empenta als mercats, perquè crec que tenen molt potencial. Els mercats estan canviant i encara poden evolucionar més. Cal animar tant la gent a venir-hi a comprar com els emprenedors a obrir-hi una parada i donar a conèixer els seus negocis. Hauríem de prendre consciència del que comprem i del que mengem. Aquí hi trobes productes de molta qualitat i te’ls preparen com a tu t’agrada. Hauríem de donar una nova vida als mercats.
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