Estudi d’Asedas
Les compres ‘on line’ d’aliments es dupliquen des del 2020, però el 92% dels espanyols encara prefereixen anar en persona al súper
Només el 7,2% dels compradors utilitzen exclusivament el web per omplir la seva cistella de la compra, encara que el percentatge puja el 30,8% en productes d’higiene, de neteja de la llar i menjar envasat
María Jesús Ibáñez
El que fa uns anys semblava un fenomen imparable, les compres ‘on line’ al supermercat, sobretot després de la pandèmia de la covid-19, no ha resultat ser, almenys no ho és set anys després, una pràctica consolidada a Espanya. Les compres de productes d’alimentació, d’higiene personal i d’articles per a la llar representen un 7,2% del total, encara que, això sí, han crescut 1,2 punts percentuals respecte a l’any anterior i gairebé dupliquen les del 2020, quan suposaven un 3,5%. El que sí que ha augmentat és el perfil de compradors que opten per omplir la seva cistella de la compra de manera mixta, és a dir, que combinen tant el format ‘on line’ com la visita a la botiga física, un col·lectiu que augmenta en 1,4 punts percentuals i representa ja un terç (30,8%) dels compradors.
Les dades les recull el X Observatori de Comerç Electrònic en Alimentació, presentat per Asedas, l’associació que agrupa als principals supermercats i majoristes d’alimentació d’Espanya, i en el qua es constata així mateix que els consumidors que només opten per anar en persona al supermercat, els anomenats ‘off liners’, retrocedeixen 2,6 punts percentuals i representen el 62%. L’estudi elaborat a partir de 2.300 enquestes a compradors i dirigit per María Puelles, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid, i Gonzalo Moreno, professor associat de la Universitat Autònoma de Madrid i doctor en Màrqueting per la Complutense, assenyala que una vegada superada la crisi inflacionista –que va suposar una aturada en el creixement del gran consum ‘on line’–, des del 2024 es confirma l’avenç de la compra digital, que es basa en la convivència entre canals.
I què es compra més a través d’internet? Les categories que dominen la compra ‘on line’ són els productes de neteja de la llar (84%), la higiene personal (82%) i l’alimentació envasada (82%). Però persisteixen les barreres en el peix fresc (24%) i carn fresca (33%). Les fruites i hortalisses avancen a poc a poc en confiança, amb un 42% dels consumidors que ja les inclouen als seus carros digitals. El menjar preparat als supermercats emergeix en la compra ‘on line’ amb un encara tímid 25% en el cas dels ‘on liners’ i un 18% en el dels mixtos, ha explicat aquest dijous Puelles, en la presentació de l’anàlisi.
Comprar a la tarda... i a la nit
L’estudi detecta també que sis de cada 10 compres es realitzen a la franja del vespre dels dies feiners. El cap de setmana perd rellevància perquè la compra ‘on line’ deixa d’associar-se a moments puntuals i s’incorpora en el dia a dia del consumidor. Que no vagin presencialment al supermercat no significa, assenyalen els autors, que els consumidors estiguin abandonant els seus establiments de confiança, sinó que els estan convertint en el seu proveïdor digital. Així ho confirma el 48% dels compradors mixtos enquestats i el 57% dels ‘on liners’, que asseguren que continuen omplint el seu carro a les seves ensenyes de referència.
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