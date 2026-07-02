El Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona reconeix la trajectòria de Semen Cardona i RemcoBCN
Una taula rodona posa el focus de la trobada en el jovent de la comarca
Regió7
Olvan ha acollit aquest dijous el Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona 2026, un espai de trobada al territori per a empreses i administració pública que pretén "destacar el paper de l’empresa com a motor de progrés econòmic i compartir coneixements i reflexions sobre els grans reptes del present i el futur de l’economia", segons la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, organitzadora de l'esdeveniment. Unes 280 persones han participat a la jornada.
Celebrada a l’Espai Curriu Esdeveniments Singulars, la part central de la trobada ha estat l’entrega del Premi Cambra Berguedà i Cardona a la Trajectòria empresarial. Enguany aquest guardó s’ha entregat a Semen Cardona, per "la seva aposta en la innovació, el lideratge i la contribució al desenvolupament del sector agroalimentari català i internacional", segons el veredicte; i RemcoBCN "pels més de 30 anys de dedicació, esforç i contribució al desenvolupament econòmic industrial del territori".
L'empresa familiar Semen Cardona està especialitzada en la producció i comercialització de dosis seminals porcines d’alta qualitat. Els orígens de l’empresa es remunten al 1986 quan Maria Àngels Rial va fundar un centre pioner d’inseminació porcina a Catalunya. Avui l'empresa, sota el lideratge de la segona generació de la família, s’ha convertit en una firma de referència internacional amb presència a més de 20 països. L’empresa encara el futur amb els reptes de millorar l’eficiència logística, la bioseguretat i l’adaptació a la regulació del sector.
Per la seva banda, RemcoBCN va néixer el 1993 sota el nom de Montajes Rus per proporcionar serveis tècnics i de manteniment a les explotacions mineres de carbó. Amb el declivi d’aquesta activitat, l’empresa es va reorientar cap a la minera de potassa, i ha tingut presència a les mines de Súria i Sallent, i també en explotacions mineres fora de Catalunya, com Toledo i Astúries. El 2020 l’empresa va adoptar el seu nom actual.
Talent i desenvolupament econòmic
El Dia de la Cambra també ha volgut donar una veu protagonista al talent jove amb una taula rodona on joves amb realitats i trajectòries diverses han compartit com imaginen el futur del territori i quin paper hi han de tenir les empreses de la comarca. El debat ha comptat amb Guillem Canudas, arquitecte a Arquitectura Sideral, Ramon Carol, cofundador de KARKÖN, MarinaGinestà, enginyera tèxtil-Product Manager a Grup Marina Textil, i Adán Prieto, responsable de la divisió d’automatizació a Vidmar Group.
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha subratllat que els joves són una peça clau per a la competitivitat, la innovació i el relleu generacional, i ha reivindicat la importància crear les condicions perquè el talent pugui arrelar i desenvolupar-se al territori, en un context en què moltes empreses continuen tenint dificultats per trobar professionals qualificats malgrat els nivells rècord d’ocupació.
En la mateixa línia, la presidenta de la Cambra al Berguedà, Mercè Sallés, ha assegurat que el Berguedà disposa d’una base econòmica sòlida, on la indústria manté un pes rellevant a l’economia del territori i s’ha consolidat com a pilar estratègic. Segons Sallés, el futur passa per la reindustrialització sostenible, la captació i retenció de talent, i la millora de les infraestructures.
En aquest sentit, Sallés ha destacat alguns projectes de la Cambra al territori com la fira de l’ocupació GiraFeina a Berga, que el passat mes de març va reunir més de 200 participants i va propiciar prop de 500 entrevistes de feina entre aspirants i empreses. Una altra iniciativa destacada és la sèrie documental “A tota màquina! Del Berguedà al món!”, impulsada conjuntament amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, que descobreix indústries berguedanes arrelades al territori, referents en els seus sectors, innovadores i amb presència als mercats nacionals i internacionals.
La jornada ha comptat amb una destacada participació institucional i cameral. Entre els assistents es trobaven l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Jaume Baró, la directora general de Comerç, Marta Angerri, i els alcaldes i alcaldesses de Gironella, Puig-reig, Bagà, Saldes i Capolat. Per part del món cameral, entre els assistents al Dia de la Cambra hi havia la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, presidents de delegacions de la Cambra de Comerç de Barcelona i representants del Ple i del Consell del Berguedà.
El Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona 2026 s’ha celebrat amb el suport d’Ibercaja, BBVA, GCT plus, Vera, Agroviver, Aira Frontmatec, AS&NL, Bergadana, Fos Assessors, Banco Mediolanum i Regió 7, així com la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, l’Ajuntament d’Olvan, el Consell Comarcal del Berguedà, Espai Curriu i el restaurant La Cabana.
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