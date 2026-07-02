Informe del sector
El canvi d’hàbits i els preus van reduir un 4,4% el consum de cervesa l’any passat a Espanya
L’alternativa sense alcohol va registrar un increment del 4,6% de les vendes el 2025, un exercici en què també es va assolir un rècord de producció
María Jesús Ibáñez
El consum de cervesa per càpita dels espanyols es va reduir un 4,4% el 2025, fins a situar-se en 50,5 litres per persona i any. Així, es manté, un any més, la caiguda de les vendes d’aquest producte que, segons l’associació Cervesers d’Espanya, ha notat especialment la contenció de la despesa a causa de la inflació i, sobretot, el canvi d’hàbits de consum en els moments d’oci, que està relegant totes les begudes alcohòliques en general.
L’informe socioeconòmic del sector, presentat aquest dijous per l’entitat, assenyala, en contrapartida, l’increment del 4,6% de les vendes de cervesa sense alcohol i el rècord de producció durant l’exercici passat, fet que reafirma la posició d’Espanya com a segona potència productora d’Europa.
La principal caiguda es va registrar als bars, restaurants i altres establiments d’hostaleria, amb un descens del volum del 2,4%, ha informat Cervesers d’Espanya. En la distribució, en canvi, sí que hi va haver creixement, però només del 0,4%. En termes de valor, la cervesa representa l’1,3% del producte interior brut (PIB), el 2,6% de la recaptació pública, genera 540.000 llocs de treball a Espanya i suposa més de 5.200 milions d’euros de la despesa turística, segons les dades aportades pel director general de Cervesers d’Espanya, Jacobo Olalla.
L’informe també recull que més del 90% de les matèries primeres utilitzades en l’elaboració de cervesa són d’origen nacional, “reflex del compromís del sector amb el camp”, han puntualitzat.
Els moments de consum
Quatre de cada deu clients de l’hostaleria demanen una cervesa per beure (la seva quota és del 44% del total de begudes consumides), fet que la consolida com la preferida dels espanyols. Representa el 25% de la facturació, un percentatge que s’eleva fins al 40% en els establiments petits. En total, el 82,4% de la cervesa comercialitzada al canal de l’hostaleria se serveix en envasos reutilitzables, que continuen sent els preferits, amb el 64% del consum —un punt més que el 2024— davant del 36% al domicili.
A l’hora de socialitzar fora de casa, la cervesa continua sent la beguda més escollida a l’hora del vermut (64%), al tardeo (53%) i al sopar (44%), ha destacat el secretari general d’Hostaleria d’Espanya, Emilio Gallego Zuazo. Els turistes internacionals a Espanya van augmentar el seu consum un 4,1% l’any passat respecte del 2024 i van consumir al voltant del 30% de la cervesa que es beu a Espanya.
Una de cada set cerveses és sense alcohol
L’informe subratlla que, per categories, les vendes de cervesa sense alcohol van créixer un 4,6% respecte de l’any anterior, amb 3,3 milions d’hectolitres, i representen el 14% del total de cervesa consumida a Espanya. Fins al punt que pràcticament tots els establiments ja incorporen cervesa 0,0% i la seva presència a l’aixeta s’ha estès de manera significativa els últims anys, destaca l’informe.
Un any més, Espanya s’ha consolidat com el segon productor més important de cervesa de la Unió Europea, amb 41,52 milions d’hectolitres (un 0,5% més) i 261 centres de producció actius. Es tracta, segons ha subratllat Olalla, d’una xifra rècord, ja que “mai abans s’havia produït tanta cervesa a Espanya”.
A escala mundial, Espanya ocupa el vuitè lloc i va acumular un creixement del 8% en les seves exportacions, amb 3,64 milions d’hectolitres, mentre que les de cervesa tradicional van augmentar al voltant del 10%.
D’altra banda, Espanya ha reduït les seves importacions de cervesa un 4% respecte del 2024, amb Bèlgica com a principal proveïdor, amb una quota del 49% del total de cervesa importada (fet que va suposar un augment del 6%), seguida de Portugal (que va créixer un 15%) i França (que ho va fer un 12%).
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