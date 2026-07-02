La frenada dels descens de l'atur al Bages ja suma cinc mesos consecutius
El Bages va tancar el mes passat amb un total de 8.161 aturats registrats, trenta-nou menys que en el mateix mes del 2025, el -0,48%, mentre es redueix del -2,51% al conjunt català
La ralentització de l'atur al conjunt de la comarca contrasta amb el bon comportament de Manresa, on durant el juny s'han registrat 105 persones menys que un any abans inscrites a les llistes de Treball
Bages, Anoia i Baix Llobregat Nord, les tres comarques amb més pes industrial de la Catalunya central, han experimentat al juny una frenada del descens de l'atur interanual respecte de la mitjana catalana. Per al Bages, aquest ha estat el cinquè mes consecutiu en què la rebaixa del nombre d'aturats registrats ha estat inferior a la que experimenta Catalunya.
Així, el Bages va tancar el mes passat amb un total de 8.161 aturats, trenta-nou menys que en el mateix mes del 2025, segons l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. En termes percentuals, això suposa un descens del 0,48%, mentre que la rebaixa general catalana de l'atur registrat al juny ha estat del 2,51%, més de dos punts més que l'experimentada al Bages.
La ralentització de l'atur al conjunt del Bages en relació a la mitjana catalana contrasta amb el bon comportament de Manresa, on durant el juny s'han registrat 105 persones menys inscrites a les llistes de Treball, el que suposa un descens del 2,49% interanual, pràcticament el mateix percentatge que al conjunt català.
En canvi, hi ha hagut increments significatius del nombre de persones aturades a Sallent (35), Sant Fruitós de Bages (28), Navarcles (19), Navàs (17), Callús (14) i Balsareny (13). Només aquests augments ja sumen més que el descens registrat a la capital de la comarca. De fet, en relació al juny de l'any passat, l'atur a la comarca només ha baixat a Artés (-1,97%), Avinyó (-1,27%), Cardona (-9,77%), Manresa (-2,49%), Monistrol de Montserrat (-6,82%), el Pont de Vilomara i Rocafort (-8,72%), Sant Mateu de Bages (-31,82%), Sant Salvador de Guardiola (-7,97%) i Santpedor (-14,22%), on s'ha registrat el decrement més elevat després de Manresa, amb 30 persones menys inscrites respecte d'un any abans. En els vint municipis restants (de Mura no s'han facilitat dades d'aquest darrer mes), l'atur va augmentar al juny en relació al juny anterior.
Amb tot, respecte del mes de maig, l'atur ha augmentat de 18 persones a Manresa; de 14, a Sant Fruitós de Bages; i de 13 a Sallent, com a increments més significatius, mentre que no hi ha hagut retallades de dos dígits en cap dels municipis de la comarca.
En el cas de l'Anoia, l'atur registrat s'ha situat al mes de juny en 6.064 persones, les mateixes que constaven el mes anterior, però 93 menys que un any enrere, un descens insuficient per igualar o superar la retallada mitjana catalana.
Al Baix Llobregat Nord, al juny es van registrar 3.869 persones sense feina, tres més que el mes de maig i 236 menys que un any abans, un descens relatiu de l'1,51% que també queda curt per assolir la mitjana nacional.
En la resta de comarques del terrritori, amb un pes més notable del turisme i els serveis a les persones, l'atur interanual ha baixat a totes de manera més intensa que al conjunt català, tret del Moianès, on augmenta el 3,05%. Així, al Solsonès baixa el -3,24%; a la Cerdanya, el -3,39%; al Lluçanès, el -3,68%; al Berguedà, el -3,90%; i a l'Alt Urgell, el 7,33%.
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